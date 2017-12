Iran | Rohani | «Le proteste non sfocino in violenza | il popolo ha il diritto di

Iran - parla Rohani : le proteste non sfocino in violenza : Il popolo dell'Iran non si preoccupa solo per l'economia ma anche per la corruzione e e la trasparenza del governo ha aggiunto. "Il popolo Iraniano è libero di manifestare".

Scontri e proteste in Iran - Rohani : il popolo è libero di manifestare : "Il popolo dell'Iran non si preoccupa solo per l'economia ma anche per la corruzione e e la trasparenza del governo, ha aggiunto Rohani. Le istituzioni Iraniane devono poter offrire "uno spazio per ...

Iran : Rohani parlerà in tv questa sera : ROMA, 31 DIC - Dopo quattro giorni di proteste in tutto il paese, il presidente Iraniano Hassan Rohani terrà un discorso che sarà trasmesso questa sera in televisione. Lo riporta l'agenzia di stampa ...

Iran - proteste nelle piazze : slogan contro carovita e Rohani - si riaffaccia anche Ahmadinejad : ... che guardano alla Guida suprema, ora Rohani si trova nel mirino anche dei riformisti radicali, delusi per gli scarsi risultati ottenuti sul piano interno: dall'economia ai nodi mai risolti delle ...

Medio Oriente : presidente Iraniano Rohani - Teheran non sta cercando di "dominare" la regione : ... in una conferenza stampa a Riad, alla politica regionale dell'Iran, che mostrerebbero il suo "desiderio egemonico". Poche ore dopo, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qassemi, ...

Iran - Rohani annuncia la fine dell'Isis : 8.56 Il presidente Iraniano Hassan Rohani ha annunciato la fine del sedicente Stato Islamico in un discorso trasmesso in diretta dalla tv di Stato Iraniana. L'annuncio arriva dopo il colloquio a Sochi tra il leader siriano Bashar al-Assad e il presidente russo Vladimir Putin e alla vigilia del trilaterale che domani vedrà riuniti nella città sulle rive del Mar Nero Putin, Rohani e il leader turco Recep Tayyip Erdogan.

Terremoto Iran - Rohani annuncia un’indagine sui crolli : nel mirino il progetto Ahmadinejad : Il presidente Iraniano, Hassan Rohani, ha annunciato- si apprende – un’indagine sui motivi del crollo di numerose abitazioni costruite negli anni passati dal governo e rase al suolo dal sisma di magnitudo 7.3 che domenica sera ha messo in ginocchio l’Iran nordoccidentale. Nel mirino del governo è finito in particolare il piano di edilizia popolare ‘Mehr’, voluto dal predecessore di Rohani, l’ultraconservatore ...

Terremoto tra Iraq e Iran : oltre 400 morti - 12 mila case distrutte. Rohani : "Ricostruiremo" : L'ultimo bilancio dell'istituto di medicina legale Iraniano parla di 445 morti e 7000 feriti. Le operazioni di soccorso vanno avanti anche perchè molti villaggi montuosi sono stati raggiunti con ritardo e continua quindi la distribuzione di tende, coperte, acqua e cibo in scatola