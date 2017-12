Iran | proteste e scontri in piazza Video | il regime reagisce | otto morti Trump | “Il

Iran - due morti nelle proteste : Uccisi da agenti stranieri : Dopo le accuse da parte di media e social media, è arrivata la conferma delle autorità: due manifestanti sono stati Uccisi a Dorud in Iran nelle proteste di piazza. Nel bilancio degli incidenti ci sono anche 6 feriti.Secondo il vicegovernatore della provincia del Lorestan, Habibollah Khojastehpour, i manifestanti erano scesi in piazza rispondendo agli appelli "di forze ostili". "Ma né la polizia, né i militari, né ...

Proteste in Iran - altre due vittime : i morti saliti a otto | Monito di Trump : "Il mondo vi guarda" : altre due persone sono state uccise inIran nella notte durante le Proteste aDoroud, nel Lorestan. La popolazione è scesa in piazza contro il carovita in diverse città Iraniane e la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Le grandi proteste in Iran - spiegate : Sono iniziate d'improvviso – forse organizzate dagli ultraconservatori? – ma nel giro di pochi giorni sono andate fuori controllo: breve guida su quello che si sa The post Le grandi proteste in Iran, spiegate appeared first on Il Post.

Proteste in Iran - banche attaccate e ritratti di Khamenei bruciati : Sedi di istituzioni governative, come banche e biblioteche, sono state attaccate dai manifestanti scesi in diverse città Iraniane per protestare contro il governo e il carovita. Immagini della Guida ...

Proteste Iran - governo blocca internet : 03.43 Terza notte di scontri in Iran, dove i manifestanti antigovernativi hanno occupato a Teheran un edificio pubblico mentre il governo blocca internet e avverte: non saranno tollerati ulteriori "assembramenti illegali". Sui siti del paese mediorientale circolano video non verificabili che mostrano migliaia di persone che marciano per le strade di Khorramabad, Zanjan e Ahvaz, e corrono voci che ci sarebbero dai tre ai sei morti a Dorud e in ...

Iran - proteste e scontri di piazza : «Ci sarebbero due morti». Trump twitta : «I regimi non sono eterni» : Terzo giorno di cortei spontanei in Iran: secondo testimonianze e video ci sarebbero «spari e morti»

