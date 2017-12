Iran | parla Rohani | le proteste non sfocino in violenza

I disabili salutano questo Parlamento - di cui non sentIranno la mancanza : Il mio amico Tommaso, padre di un ragazzo disabile grave di 21 anni, ci ha sperato fino all’ultimo. La differenza tra chi vive sempre la disabilità e chi può occuparsene, come chi scrive, se ne ha voglia e tempo, è tutta qui. Si può essere furiosi, indignati per quello che accade ma non è possibile perdere la speranza che qualcosa cambi. Per un genitore deve esistere sempre la speranza che qualcuno e qualcosa cambi. Soprattutto se si è genitori ...

M5S mette online il corso per 'aspIranti parlamentari' : Non dobbiamo diventare professionisti della politica, ma non dobbiamo neppure permettere che si possa mettere minimamente in discussione la nostra preparazione, la nostra competenza. Il primo ...

La stretta di Vladimir Putin sul Medio Oriente. Con Assad parla da vincitore sull'Isis - domani vertice con Iran e Turchia : Il conto alla rovescia è iniziato. Mercoledì 22 novembre, Festa dell'Indipendenza, sarà per il Libano il momento della verità. A Beirut farà ritorno il premier dimissionario Saad Hariri e dovrà motivare le ragioni delle sue dimissioni al presidente Michel Aoun che le ha rigettate perché, ha detto, è un'onta per il Libano che un premier si dimetta da una capitale straniera, Riad. E ...

"girano molte voci e tali sono per me. Mia madre non sta bene e questa è la mia priorità ora". Claudia Zanella, moglie di Fausto Brizzi, il regista accusato da dieci ragazze di presunti abusi sessuali

Saad Hariri torna a parlare : "Non sono contro Hezbollah - ma l'interferenza Iraniana pesa sul Libano" : torna a parlare Saad Hariri, proprio mentre la posizione ufficiale del Libano è che è prigioniero a Riad. Il primo ministro dimissionario smentisce: "Ho completa libertà in Arabia Saudita" dice, "mi sono dimesso nell'interesse del Libano perché ho visto che molti sviluppi nella regione stavano nuocendo al mio Paese. Tornerò molto presto per rassegnare le dimissioni seguendo il percorso costituzionale".Hariri ...