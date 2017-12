: RT @fattoquotidiano: Iran, “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione. Otto morti” - Otto m… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Iran, “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione. Otto morti” - Otto m… - GrifoRampante : RT @fattoquotidiano: Iran, “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione. Otto morti” - Otto m… - TutteLeNotizie : Iran, “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e… - fattoquotidiano : Iran, “Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione. Otto morti” - Ott… -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Ottouccisi dagli agenti della Guardia, che hannoto per disperdere la folla scesa in piazza per protestareil governo a Droroud, nel Lorestan. E’ questo, stando all’opposizione, il risultato dell’escalation di quella che è già considerata la più grande mobilitazione indai tempi delle proteste per la rielezione dell’ex presidente Mahmud Ahmadinejad, nel 2009. Secondo il vice capo della sicurezza del governatore della provincia Habibollah Khojastepour, che ha parlato della presenza di “agitatori”, a perdere la vita sono stati solo in due e “nessun proiettile è statoto dalla polizia e dalle forze di sicurezza sulla folla”. In alcuni video pubblicati sui social media si vedono migliaia di persone che partecipano a cortei di protesta, un dimostrante con una ferita da arma da fuoco ea ...