Iran - Guardia rivoluzionaria spara sui manifestanti che protestano contro carovita e corruzione : otto morti : otto manifestanti uccisi dagli agenti della Guardia rivoluzionaria, che hanno sparato per disperdere la folla scesa in piazza per protestare contro il governo a Droroud, nel Lorestan. E’ il risultato dell’escalation di quella che è già considerata la più grande mobilitazione in Iran dai tempi delle proteste per la rielezione dell’ex Presidente Mahmud Ahmadinejad, nel 2009. Siti web dell’opposizione hanno pubblicato online ...

Nuove proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara : otto morti : Il mondo sta guardando". E ha citato le "proteste pacifiche di cittadini Iraniani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...

Nuove proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara : sei morti : Il mondo sta guardando". E ha citato le "proteste pacifiche di cittadini Iraniani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...

Proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara su folla : sei morti | Trump : rispetto dei diritti : Dopo due giorni di decise Proteste contro il carovita in diverse città Iraniane, nella provincia di Loerstan almeno sei persone sono state uccise e diverse altre ferite quando la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Iran : la Guardia Rivoluzionaria spara contro i manifestanti - sei morti. Trump : "Il mondo vi guarda" : Il mondo sta guardando". E ha citato le "proteste pacifiche di cittadini Iraniani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...

Iran - Guardia Rivoluzionaria spara : morti : 21.54 Almeno sei persone sono state uccise e diverse altre ferite da agenti della Guardia Rivoluzionaria che hanno aperto il fuoco per disperdere una manifestazione di protesta a Doraud,in Lorestan, nell'Iran centrale. Lo riferiscono diversi siti d'informazione tra cui Amadnews, un canale Telegram che ha trasmesso in questi giorni notizie sulle proteste in corso in tutto l'Iran. Siti web d'opposizione pubblicano online filmati in cui si vedono ...

Proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara su folla : tre morti | Trump : rispetto dei diritti : Dopo due giorni di decise Proteste contro il carovita in diverse città Iraniane, nella provincia di Loerstan almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite quando la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara su folla : tre morti | Trump : Rispetto dei diritti : Dopo due giorni di decise Proteste contro il carovita in diverse città Iraniane, a Doraud, nella provincia di Loerstan, si sono registrate le prime vittime.Almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite quando la Guardia Repubblicana ha sparato per disperdere una manifestazione. Monito della Casa Bianca: "Il governo rispetti i diritti del suo popolo"

Nuove proteste in Iran - Guardia Rivoluzionaria spara : tre morti : Il mondo sta guardando". E ha citato le "proteste pacifiche di cittadini Iraniani stanchi della corruzione del regime e dello sperpero delle ricchezze nazionali per finanziare il terrorismo all'...