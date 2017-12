: Inzaghi, adesso basta: quante fesserie contro il Var! - CalcioWeb : Inzaghi, adesso basta: quante fesserie contro il Var! - CriPe78 : @MatteoSpaziante Ho sentito adesso Inzaghi...Delirante proprio #VAR - Maurizio_Cinti_ : @PremiumSportHD Ma ci pensate quanti errori e furti avvenivano fino allo scorso campionato , senza il var ? se ades… - VittorioCampa : @F_prod_42 in velocità la Lazio gioca molto bene, adesso che è tornato Felipe Anderson e c'è anche Nani Inzaghi potrebbe divertirsi molto - armandopix : RT @ApeMag: #Inzaghi ridicolo sulla VAR. Adesso incassare punti da errori arbitrali si chiama "emozione" #vecchiume #InterLazio -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Simonesta esagerando. Il Var può non piacergli, ma durante l’intervista post gara di ieri ha detto diverse frasi assolutamente non veritiere. Innanzi tutto partiamo da una base, il rigore di ieri per mani di Skriniar non c’era, dunque il suo sfogo è totalmente insensato.ha rivendicato 7 punti in meno, comprendendo anche due di ieril’Inter, macchè, ieri nessun errore arbitrale, non pianga. “Facendo due conti, ci mancano sette punti: due con la Fioretina per un rigore concesso al 94′, tre col Torino perché hanno dato un rigore e l’espulsione di Immobile non c’era, e due di stasera. Sarebbero stati sette punti in più, senza nulla togliere ai ragazzi, questa Lazio meritava di più. Rigore? Non ho voluto guardarlo,il Torino ci hanno espulso un uomo, Cesari ha detto che si poteva non dare, lui è molto preciso quindi è una ...