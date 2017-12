Introdotta la ' tassa sul sudore' | immediata la polemica

: @SfigataMente Sigaretta elettronica. Non sono ne un negoziante ne qualcuno con qualche secondo fine. Fumavo 60 siga… - DiabolMark : @SfigataMente Sigaretta elettronica. Non sono ne un negoziante ne qualcuno con qualche secondo fine. Fumavo 60 siga… - OppezzoSilvio : Buonasera Riccardo auguri di buon anno, ci siamo conosciuti al bianchi caffe, volevo chiedere la sua opinione su qu… - Cheteloridicoa1 : @Perry57102899 Perché la storiella della tassa sulle biciclette è una bufala fatta girare per gli idioti ignoranti… - GVantaggi : RT @Ciclignorante: Ribattezzata "Tassa sul sudore" dal fronte dei contrari, servirebbr reperire fondi da destinare al ciclismo... https://t… - Ciclignorante : Ribattezzata tassa sul sudore dal fronte dei contrari, servirebbe a reperire fondi da destinare al ciclismo... -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Il 22 dicembre 2017, nell'ultimo consiglio federale prima della sosta natalizia, la Federazione Ciclistica Italiana ha approvato la delibera che di fatto obbliga tutti i cicloamatori VIDEO a stipulare una tessera federale, la cosiddetta Bike Card dal costo di 25 euro annui, che diventera' indispensabile per poter prendere parte ad una lunga serie di eventi sportivi: da semplici cicloturistiche alle più blasonate granfondo competitive. Fino ad ora bastava essere tesserati per uno dei diciannove enti di promozione dello #sport autorizzati dal CONI per poter prendere parte a competizioni amatoriali, ma dal primo gennaio #2018 non sara' più così: per partecipare bisognera' essere in regola con il pagamento federale. Di fatto si tratta di un piano finalizzato a rimpinguare in qualche modo le casse della federazione, notoriamente in sofferenza economica, e non sarebbe il primo ...