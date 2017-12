Inter | Suning blocca Sabatini e Ausilio

Inter - diverse vedute tra Sabatini e Suning : Sabatini vorrebbe investire subito e vendere a giugno, Zhang non concede il permesso e prosegue con la solita linea : si compra dopo aver venduto. Questa la sintesi della Gazzetta dello Sport che spiega come senza un adeguato mercato in entrata in nerazzurri dovrebbero abbassare l'asticella delle ambizioni. 'Suning continua a fronteggiare i paletti del fairplay finanziario con la ...

Inter - gli accordi ad Hong Kong tra Suning e Thohir : tutti i dettagli dei patti parasociali : Gli accordi tra Erick Thohir e Suning per l'Inter sono datati 28 giugno 2016: patti che potrebbero durare anche fino al 2021. L'articolo Inter, gli accordi ad Hong Kong tra Suning e Thohir: tutti i dettagli dei patti parasociali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Spalletti equilibrista tra l'Inter incompleta e la frenata di Suning : Le auto da corsa di Zhang Kanyang, popolarmente detto Steven Zhang, figlio del patron di Suning, ci azzeccano poco con i tremori e i dolori dell'ultima Inter. La più recente delizia, una Pagani tutta nerazzurra con tanto di stemma del club, soddisfa la passione di quello che tutti definiscono il futuro presidente nerazzurro. Però chissà mai cosa avrà risposto, Zhang, alle obiezioni di Spalletti, che più o meno ieri sono state riproposte al ...

Ramires all'Inter? Brocchi : 'Servirebbe a Spalletti - ma anche al Jiangsu Suning' : 'Zhang vuole vincere , su questo nessun dubbio: lui nel mondo del calcio vuole primeggiare. Ha obiettivi grandi, una cultura del lavoro importante e pensa che attraverso questa le sue squadre ...

CLAMOROSO - DA UN DOCUMENTO UFFICIALE EMERGE TUTTA LA VERITA' SULL'Inter E SUNING : Sotto queste linee guida, gli investimenti nel settore dello sport sono stati classificati come 'investimenti limitati'. In generale, gli 'investimenti limitati' richiedono o la presentazione o l'...

DOCUMENTI – Inter : «La stretta sui capitali cinesi può limitare gli investimenti di Suning» : A causa delle nuove regole di Pechino non ancora pagate sponsorizzazioni già iscritte nel bilancio 2017 per 37 milioni. L'articolo DOCUMENTI – Inter: «La stretta sui capitali cinesi può limitare gli investimenti di Suning» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Da Pirelli a Suning - ecco quanto valgono tutte le sponsorizzazioni dell’Inter : quanto valgono gli sponsor dell'Inter? A livello complessivo, la cifra è nota: nelle ultime tre stagioni, infatti, i ricavi da sponsorizzazioni per il club nerazzurro si sono assestati a quota 39,1 milioni nel 2015, 44,5 milioni nel 2016 e 108,3 milioni nel 2017 L'articolo Da Pirelli a Suning, ecco quanto valgono tutte le sponsorizzazioni dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business ...

Magazine cinese (Titan) strattona Suning : 'Se sei patriota lascia l'Inter' : La nota dei ministeri però è riferita a chi opera nel mondo dello sport all'estero. Così almeno la intende Titan, il Magazine sportivo che riporta la notizia, e titola: 'Se Suning è un vero patriota ...

Moratti 'licenzia' Thohir - clamorosa svolta all'Inter. E Suning… : Curioso che a rivelarlo sia stato Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, queste le sue parole rilasciate a Sky Sport 24: "In questo momento l'Inter sta andando molto bene, ha tutte le prerogative ...

Inter - Moratti : “Non rileverò il 30% di Thohir : credo lo venderà a Suning” : “Non sarò io a rilevare il 30% delle quote dell’Inter ancora in possesso di Erick Thohir. Penso che lo venderà direttamente alla famiglia Zhang”: lo dice l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti a margine della presentazione del libro dedicato alla sua famigli scritto da Italo Cucci. L’ex patron nerazzurro ha commentato anche la situazione della squadra […] L'articolo Inter, Moratti: “Non ...

Inter - Moratti : 'Thohir venderà il suo 30% a Suning. Mercato? Un difensore e un attaccante' : In conclusione, Moratti annuncia l'uscita di Thohir dal mondo nerazzurro: "Riprendere il 30% di Thohir? Penso che lo venderà alla famiglia Zhang…". Serie A 2017-2018: gli highlights Guarda tutti i ...

Inter - De Vrij a zero si può. Ma serve l'ok di Suning : Occhio a Stefan de Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio, come racconta Mirko Graziano sulla Gazzetta in edicola oggi. Il club biancoceleste attende ancora una risposta dal 25enne difensore ...

Inter - palla a Thohir : “Rapporto sereno con Suning. Sono ottimista per la Champions” : Inter, palla a Thohir: “Rapporto sereno con Suning. Sono ottimista per la Champions” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, palla A Thohir – L’Inter nel futuro. Erick Thohir non ha nessuna intenzione di lasciare la società nerazzurra, soprattutto in virtù degli ottimi rapporti con Suning: “Il mio rapporto con Suning è sereno, ...

Inter - quanto ha già guadagnato Thohir dalla cessione a Suning : tutte le cifre : Erick Thohir e Suning, un rapporto che continua ormai da quasi un anno e mezzo, dopo la cessione della maggioranza delle quote dell’Inter al gruppo cinese. Il 68,55% a Suning, il 31,05% all’imprenditore indonesiano, rimasto presidente: questo il primo accordo tra le due parti, concluso nel giugno 2016. Un anno e mezzo dopo, la situazione […] L'articolo Inter, quanto ha già guadagnato Thohir dalla cessione a Suning: tutte le ...