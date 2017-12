Instagram | ' Ma chi è Gino ' | vi spieghiamo l ultima follia del 2017

Paola Barale furiosa : "Basta parlare di Raz". E su Instagram attacca : "Chi ha scritto il titolo forse ha bevuto troppo" : Paola Barale si racconta a "Chi" e sul suo rapporto con Raz Degan dice chiaramente: "Ci sarà un motivo se noi non stiamo insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto...

Dating : Instagram è la nuova frontiera del rimorchio online : Se sei una tigre da tastiera, è ora di aggiornarti. Facebook è ormai un terreno troppo protetto ed esposto ed è Instagram la nuova frontiera del rimorchio online. Vedila così: il social fotografico ha ben 800 milioni di utenti attivi a livello globale che postano di se stessi molto più di quanto emerga da Facebook o Twitter. Le foto rivelano di noi molto più che le parole e grazie alla funzione, non c’è Tinder o Grindr che tenga di fronte ...

"A tutti quelli che mi chiamavano brutta". Lo sfogo della figlia di Demi Moore su Instagram : Le dicevano che era brutta, che da due genitori belli come i suoi non poteva essere nata una figlia così, che era troppo grassa per la sua età e che non sarebbe andata lontano: dieci anni dopo, però, Tallulah - nata dall'amore tra Bruce Willis e Demi Moore - ha voluto dedicare il suo ultimo selfie in bikini a tutti i bulli incontrati nelle sua vita e ha dimostrato di aver finalmente fatto pace con stessa.dedicated to ...

MARIANO CATANZARO/ Chi è il nuovo tronista di Uomini e donne : chiuso anche il profilo Instagram : MARIANO CATANZARO da corteggiatore a tronista? Sembra che per lui sia arrivato il momento di sedere sulla poltrona rossa, l'annuncio ufficiale nella nuova registrazione di Uomini e donne?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:24:00 GMT)

Paola Barale furiosa : "Basta parlare di Raz". E su Instagram attacca : "Chi ha scritto il titolo forse ha bevuto troppo" : Paola Barale si racconta a "Chi" e sul suo rapporto con Raz Degan dice chiaramente: "Ci sarà un motivo se noi non stiamo insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto...

Chi segui? Gli account Instagram delle star dai nomi più strani (e come farsi seguire) : Non puoi essere banale se sei una star. È quello che devono aver pensato le celebrity che per i loro account Instagram hanno scelto i nomi più assurdi. Per esempio @emrata, @lallo25, @zuck, @littlecrumb_ vi dicono qualcosa? Dietro a questi nickname si celano nell’ordine la modella Emily Ratajkowski, che per fortuna ha deciso di abbreviare il suo nome, visto che ogni volta scrivere Ratajkowski è un’impresa e si rischia di confonderla ...

F1 - Lewis Hamilton ‘rimprovera’ il nipotino su Instagram : “Non ti vesti da maschio”. Polemica social - poi le scuse : A volte nella comunicazione tutti commettiamo degli errori o ci rendiamo protagonisti di alcune “gaffe”. Tra questi non fa eccezione Lewis Hamilton, quattro volte campione del mondo di F1, sempre molto attivo sui social e criticato per aver pubblicato un video su Instagram il giorno di Natale. Il britannico infatti si è reso protagonista di un “rimprovero” nei confronti del suo nipotino reo di indossare un costume da ...

La sorella di Schick si fotografa (nuda) su Instagram - commenti esilaranti : “perdoniamo tuo fratello…” [FOTO] : 1/21 ...

Luca Tommassini direttore artistico del serale di Amici 17? Lui su Instagram indossa la maglia rossa della sfida e "chiama" Maria De Filippi : "Maria che dici? @Amiciufficiale": è il post di Luca Tommassini che accompagna su Instagram una sua foto nella quale fa l'occhiolino indossando una felpa con cappuccio rosso con la scritta 'sfida' come quelle di Amici. Il coreografo di X Factor strizza l'occhio sportivamente al talent concorrente di Mediaset e chiama in causa la De Filippi.Risultato? I fan si scatenano con i commenti e le agenzie di stampa e Tvblog.it rilanciano la ...

Eva Henger - 5 anni fa moriva il marito Riccardo Schicchi. Il ricordo su Instagram : #rip #nonservonoleparole #5anni #withoutyou #sadness Un post condiviso da Eva Henger (@eva_Henger) in data: 9 Dic 2017 alle ore 06:31 PST Cinque anni fa moriva il produttore Riccardo Schicchi a causa di una malattia, il diabete melito, che lo ha portato via in pochi mesi. Sua moglie, Eva Henger, lo ricorda con un post su Instagram. #Rip #Nonservonoparole #5anni #withoutyou #sadnessprosegui la letturaEva Henger, 5 anni fa moriva il marito ...

Nel Sondaggio Di Instagram Si Vede Chi Vota! : Il Sondaggio su Instagram è anonimo? Si Vede chi ha votato un Sondaggio su Instagram? Ecco le risposte alle tue domande! Sondaggio Instagram anonimo o si Vede chi vota? Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano quotidianamente Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale e ovviamente […]

Instagram - e se le stories si potessero archiviare? Ecco due nuove funzionalità : I social network oramai sono strumenti utilizzati da molti utenti smartphone, stanno infatti diventando le principali forme di comunicazione ma anche una modalità di svago sempre più apprezzata. Uno dei social con più iscritti è Facebook, vero e proprio apripista dei social network: attualmente però sta acquisendo sempre più importanza Instagram, il social che valorizza al massimo le immagini. Se prima però era unicamente utilizzato per ...