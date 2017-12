INCIDENTE STRADALE Posada | finiscono contro guard rail | 3 ragazzi feriti oggi | 31

INCIDENTE STRADALE/ Modena - furgone si ribalta sulla A1 : un morto e due feriti (oggi - 30 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, oggi 30 dicembre 2017: Modena, un furgone ribaltatosi sulla A1 e due automobili coinvolte in uno scontro costato un morto e due feriti. Autostrada bloccata.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:02:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ SP 35 Mizzole Montorio - scontro tra due auto : gravi tre 20enni (oggi 29 dicembre 2017) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 29 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. SP 35 Mizzole Montorio, scontro tra due auto: gravi tre 20enni. (Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 12:02:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Villa San Giovanni - pullman si ribalta sull’A2 in Calabria : 15 feriti (oggi 28 dicembre) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 28 dicembre 2017: Villa San Giovanni (Reggio Calabria), pullman si ribalta sull'A2 con 15 feriti e traffico bloccato verso la Sicilia(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Spoleto - scontro sulla Flaminia : morti due ventenni (oggi - 27 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, oggi 27 dicembre 2017: scontro sulla Flaminia tra Spoleto e Foligno. Ad avere la peggio due giovani. A Paderno Dugnano muore un 29enne moldavo.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 11:33:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE in Thailandia : muore italiano di 60 anni : Giovanni Spatafora, un italiano di 60 anni, è morto in un Incidente stradale mentre si trovava a Phuket, in Thailandia. Secondo quanto scrive il

INCIDENTE STRADALE/ Milano - 86enne contromano. Orosei - schianto contro un palo : due feriti (26 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 26 dicembre 2017. Milano, 86enne contromano in tangenziale: un ferito grave. Due ore dopo un altro schianto frontale. Andria, ciclista tamponato(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 15:12:00 GMT)

Bimbo di 6 anni salva la vita della mamma/ Alto Adige - dopo INCIDENTE STRADALE telefona al 112 e chiede aiuto : Alto Adige, Bimbo di 6 anni salva la mamma ferita: dopo incidente stradale telefona al 112 e chiede aiuto. Le ultime notizie sul bambino eroe che non si è perso d'animo(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 17:57:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Pioltello - si perde e si ferma in strada : auto lo centra - morto 39enne (24 dicembre 2017) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 24 dicembre 2017. Pioltello, si perde e si ferma in strada: auto lo centra, morto 39enne. Schianto nel curvone delle cento lire, grave 19enne(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 11:25:00 GMT)

Grave INCIDENTE STRADALE nella notte - 19enne in prognosi riservata : Salvato poco prima di morire LE FOTO Cronaca COLPO DI SCENA. Furto milionario all'ereditiera in via Giolitti: assolta proprietaria boutique loop-single OROSCOPO

Morto in seguito a INCIDENTE stradale : PIANO DI SORRENTO - Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le cause della morte di Raffaele Iaccarino, deceduto pochi giorni fa in seguito a un incidente stradale in via Mortora-San Liborio. La ...

INCIDENTE STRADALE / Sestri Levante - schianto in galleria : muore giovane di 24 anni (23 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE, oggi 23 dicembre 2017: un terribile schianto in galleria ha portato alla morte di Elia Scarpenti, giovane operaio di 24 anni, la dinamica dell'impatto. (Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 12:53:00 GMT)