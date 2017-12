: Giallo nel Milanese, imprenditore trovato con la gola tagliata - CdT_Online : Giallo nel Milanese, imprenditore trovato con la gola tagliata - AdrMontanaro : Imprenditore trovato in auto con la gola tagliata, giallo alle porte di Milano - TAXICABria : RT @StampaTorino: Imprenditore in pensione trovato semi-assiderato nella sua abitazione a Caselle - StampaTorino : Imprenditore in pensione trovato semi-assiderato nella sua abitazione a Caselle -

Un piccoloè statocadavere nel Milanese, a Viboldone. L' uomo era riverso nel suo furgone, fermo al lato della strada e vicino all'abbazia del luogo. Aveva un profondo taglio alla gola. S'indaga per omicidio,ma non si esclude che possa trattarsi di suicidio. L',73 anni, sposato con figli e residente a Milano,era in grande difficoltà economica. A far pensare a un delitto è il mancato ritrovamento dell' arma e l'ipotesi che la lesione alla gola sia stata fatta fuori dell'auto.(Di domenica 31 dicembre 2017)