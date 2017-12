Il ritorno da mamma di Serena Williams

Selena Gomez : sua mamma è finita all’ospedale dopo aver saputo del ritorno con Justin Bieber : Qual è stata la tua reazione al ritorno dei Jelena: hai esultato oppure le minestre riscaldate non fanno per te? C'è qualcuno che è rimasto letteralmente scioccato: stiamo parlando della mamma Selena Gomez . TMZ e Daily Mail infatti riportano oggi che Mandy Teefey e la figlia hanno avuto una "conversazione infuocata" sul ritorno di fiamma con Justin Bieber , dopo cui la madre ...

Justin Bieber - la mamma approva il ritorno con Selena Gomez : Pattie Mallette, mamma di Justin Bieber , ha ' approva to' il clamoroso (ed ennesimo) ritorno di fiamma tra il figlio e Selena Gomez , sua storico amore. Intervistata da People durante un pranzo di beneficenza andato in scena a Los Angeles, la donna ha speso parole d'affetto nei confronti di Selena , a lungo compagna di Justin . prosegui la lettura Justin Bieber , la mamma approva il ritorno con Selena Gomez pubblicato su Gossipblog.it 10 ...

Tuffi - Tania Cagnotto : “Tra un paio di mesi sarò mamma. Il ritorno alle gare è una cosa che valuterò” : “Tra due mesi divento mamma e devo dire che sto vivendo la magia di questo momento. Avremo una femminuccia“. Lo rivela l’ex tuffatrice azzurra Tania Cagnotto che in un’intervista concessa a “Chi” ha descritto quel che è stato il suo ultimo periodo. “I primi due mesi ho avuto le nausee ma poi è andata benissimo, ho preso sette chili in sette mesi e non ho molta fame, a parte le rinunce che devo fare non ...