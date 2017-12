Il Museo del Cinema di Torino chiude il 2017 da record

: RT @MuseoMarsciano: Oggi si festeggia #SanSilvestro, Vescovo di Roma e #Papa fino alla sua morte, il #31dicembre 335. Lo troviamo raffigura… - LorLiga : RT @MuseoMarsciano: Oggi si festeggia #SanSilvestro, Vescovo di Roma e #Papa fino alla sua morte, il #31dicembre 335. Lo troviamo raffigura… - golfnovels : RT @RussoScrittore: The Novel of the Italian Pasta. Premio Del Museo 2017 Italy_USA #KindleDeals #pasta - RussoScrittore : The Novel of the Italian Pasta. Premio Del Museo 2017 Italy_USA #KindleDeals #pasta - lupo2214 : RT @Carla_Ardis: La fine dell'#anno è tempo di bilanci. E di ritorni al passato (almeno con la memoria). #Auguri a tutti, con un immagine… - fainformazione : Il cinema islandese al Museo Interattivo del Cinema di Milano dal 12 al 26 gennaio -

Leggi la notizia su domanipress

(Di domenica 31 dicembre 2017) Ottimi risultati per ilNazionale deldi, cheilcon la cifradi 720.657 visitatori, con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente. “Un bellissimo risultato – sottolinea Laura Milani, Presidente delNazionale del– che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Il fatto che oltre 720.000 visitatori abbiano scelto di varcare la soglia della Mole Antonelliana per visitare il nostrorende onore al lavoro di squadra che stiamo portando avanti. Naturalmente siamo già al lavoro per il triennio 2018-2020 con un piano strategico che coinvolgerà non solo ilma tutte le principali realtà che gravitano intorno, creando sinergie e trasversalità, contaminazioni e collaborazioni affinché ilsia sempre il cuore pulsante della città e la rappresenti al meglio”.