Il Museo del fallimento - quando l’errore è da mettere in mostra : Lo dicevano le nonne, per confortarci: «Sbagliando si impara». E mai come in questo tempo c’è un vero e proprio elogio dell’errore: a Modena esiste addirittura una scuola del fallimento e in tutta Italia, una volta ogni quattro anni, si festeggia l’Error Day (il 29 febbraio), in onore di quegli sbagli che tutti facciamo. In quest’ottica, che valorizza la possibilità dell’errore più che l’immobilismo della ...

Una notte al Museo : trama - cast e curiosità del film con Ben Stiller e Robin Williams : Per riprendersi dai bagordi del capodanno, martedì 2 gennaio su Rai 2 alle 21.05 un film che mette d’accordo tutta la famiglia attorno al divano (con copertina annessa): Una notte al museo, con due attori family-friendly come Ben Stiller e Robin Williams, amatissimo attore premio Oscar scomparso nel 2014. Una notte al museo, trama Larry Daley (Ben Stiller) è un padre divorziato, sognatore, disoccupato e sempre in bolletta. Per non perdere ...

Spelacchio non finirà in una discarica. L'albero di Natale che ha fatto il giro del mondo sarà esposto in un Museo : ... infatti, entro il 6 gennaio l'amministrazione guidata da Virginia Raggi deciderà di riposizionare in un museo L'albero di Natale che, tra ironia e indignazione, ha fatto il giro del mondo, finendo ...

Cremona - la Befana nel segno di Stradivari al Museo del violino : ... che per secoli e secoli incanteranno tutto il mondo... ma una notte un fulmine potentissimo colpisce il saggio albero spezzandogli le radici, facendolo morire e portando una grande tristezza in ...

Il Museo del Cinema di Torino chiude il 2017 da record : Ottimi risultati per il Museo Nazionale del Cinema di Torino, che chiude il 2017 con la cifra record di 720.657 visitatori, con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente. “Un bellissimo risultato – sottolinea Laura Milani, Presidente del Museo Nazionale del Cinema – che conferma il trend di crescita degli ultimi anni. Il fatto che oltre 720.000 visitatori abbiano scelto di varcare la soglia della Mole Antonelliana per visitare il ...

Confagricoltura e il Museo Luzzati lanciano la volata per "2018 anno del cibo italiano nel mondo" : Genova - L'UNWTO (United Nations World Tourism Organization), agenzia delle Nazioni Unite, lo scorso maggio ha organizzato il 3° Summit mondiale su turismo e gastronomia. Il mix di cibo, arte e ...

Capodanno allinsegna dellarte - il conto alla rovescia si fa in Museo : Visitabile per tutto il periodo delle feste il Maxxi di Roma con ben sette mostre tra arte, architettura, fotografia, scienza e design. Tra queste Gravity. Immaginare l'Universo dopo Einstein che ...

GUALTIERO MARCHESI/ Morto lo chef più famoso al mondo : Knam - "Milano lo ricordi con un Museo della cucina" : GUALTIERO MARCHESI è Morto: lo chef più famoso al mondo si è spento all'età di 87 anni. Ha rivoluzionato la cucina italiana, diventantone il Maestro e l'ambasciatore. (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:01:00 GMT)

Gualtiero Marchesi - domani i funerali. Knam : "Milano gli dedichi un Museo della cucina" : Le esequie alle 11, nella Chiesa Santa Maria del Suffragio. Non fiori, ma sostegno alla Fondazione che porta il nome dello chef. La città chiamata a ricordare...

Gualtiero Marchesi - Knam : "Milano gli dedichi un Museo della cucina" : La città chiamata a ricordare il maestro della cucina italia scomparso a 87 anni. Tra le proposte anche quella di intitolargli una via o un giardino

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 29 DICEMBRE ALL'AUDITORIUM DEL Museo NAVALE LA CONFERENZA 'LA COMETA DEI ... : ...un planetario gonfiabile sarà installato presso la sala mostre del MUSEO NAVALE i Imperia per poroporre spettacoli e laboratori didattici rivolti alle scuole ed a tutti gli appassionati della Scienza ...

Festa e Laboratori divertenti al Museo di Storia Naturale della Maremma : Età 8-12 anni 4 GENNAIO Non meno di 6 zampe: insetti & co: se vi avvicinate al mondo degli insetti e degli altri invertebrati rimarrete stupiti dalle ingegnose strategie di adattamento che hanno ...