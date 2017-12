Il Movimento 5 Stelle più partito di qualsiasi partito

Di Maio e il nuovo Movimento 5 Stelle - rivolta tra i grillini. Il retroscena : 'Fico non si ricandida' : Il Movimento 5 Stelle cambia faccia e a molti non piace. Il nuovo statuto grillino prevede la possibilità di candidare indagati , un obolo di 300 euro al mese che gli eletti dovranno versare al ...

Notizie del giorno : Iran e Movimento 5 Stelle : Notizie del giorno:Sale la tensione in Iran, con una manifestazione nata per protestare contro le insoddisfacenti condizioni socio-economiche del Paese.Prosegue la trasformazione del M5S, dopo... L'articolo Notizie del giorno: Iran e Movimento 5 Stelle su Roma Daily News.

Le nuove regole del Movimento 5 Stelle : Sono stati annunciati un nuovo Statuto e un nuovo Codice Etico in vista delle elezioni di marzo, con qualche novità rispetto al passato The post Le nuove regole del Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.

Movimento 5 stelle - il nuovo statuto : multe da centomila euro e candidati anche i non iscritti : In vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, il M5S si appresta a varare un nuovo statuto: potranno candidarsi ai collegi uninominali anche esponenti della società civile non iscritti al ...

Notizie del giorno : armi in Yemen e Movimento 5 stelle : Notizie del giorno: da un’inchiesta del New York Times arriva un’accusa verso l’Italia per commercio illegale di armi. Il M5S cambia pelle e lo fa... L'articolo Notizie del giorno: armi in Yemen e Movimento 5 stelle su Roma Daily News.

Luigi di Maio verso la nomina a 'segretario' del Movimento 5 Stelle : E meno male che ai tempi dei 'Vaffaday' giuravano e spergiuravano che loro, un partito, non lo sarebbero diventati mai. Anzi, i partiti li mandavano, appunto, aff... Poi... poi sono entrati in ...

Perché il Movimento 5 stelle non vincerà mai (forse) : di Francesco D’Alfonso Le elezioni politiche si avvicinano sempre di più e l’ “onda” contro il Movimento Cinque stelle si sta facendo sempre più grande. Troppo elevato, infatti, il rischio che privilegi e vantaggi che si sono venuti a creare nel corso di decenni per una discreta fetta della popolazione italiana rischino di andare persi o comunque di essere messi in discussione. La storia e la cronaca ci insegnano, infatti, che una ...

Vincenzo De Luca mostra il dito medio alla capogruppo del Movimento 5 Stelle : dito medio durante l'intervento al Consiglio regionale. Il mittente è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la destinataria è Valeria Ciarambino, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio.Su Facebook la consigliera ha pubblicato un video della seduta del 22 dicembre, in cui De Luca "mostra il dito medio" durante la replica al suo intervento. "Dopo aver discusso le nostre proposte alla legge di Bilancio ...

Il #ProgrammaSport del Movimento 5 Stelle : Il ruolo del Coni nello sport italiano : di Mauro Bardaglio, professore di educazione fisica Il tema del rapporto tra sport e Governo, le istituzioni dello sport italiano e il Coni, secondo me si può riassumere in un dato presentato in questi giorni all'università BocConi dal servizio sanitario nazionale. In Italia per ipocinesi muoiono 82.000 persone all'anno. Il 14,6% delle morti italiane derivano da persone che non si muovono o si muovono pochissimo. L’ipocinesi porta quindi ...

Il #ProgrammaSport del Movimento 5 Stelle : Sport e politica : di Simone Valente, deputato M5s Il mondo dello Sport italiano non è in salute. E la responsabilità di questo stato dell’arte non è certamente di chi fa Sport ma di chi lo dirige. La politica ha sempre trattato le federazioni e i tesserati come bacino di voti, non come mondi da valorizzare. Lo dimostrano i legami che esistono fra uomini politici e il mondo dei dirigenti federali. Ci sono doppie e triple poltrone su cui siedono parlamentari ...

Movimento Cinque Stelle Sennori : Il Comune istituisce lo staff del sindaco : 'Un fatto di assoluta gravità - eticamente e politicamente ... : ... sfruttando anche i social network e non solo in Consiglio Comunale che, fra l'altro, già limitato dalla scarsa partecipazione non è fruibile da tutti causa mal funzionamento dello streaming ".

Marco Travaglio attacca Luigi Di Maio : si candida a leader del Movimento Cinque Stelle : ... proprio nel momento in cui il Pd è al suo minimo storico travolto dalla 'catastrofe politica, etica e mediatica del Giglio magico sul caso banche', come riporta il Giornale che lo lancia ormai come '...

Cos'è e come funziona il Reddito Energetico del Movimento 5 Stelle : di Riccardo Fraccaro, MoVimento 5 Stelle Camera Il MoVimento 5 Stelle ha ideato e realizzato una piccola, grande rivoluzione che ha un nome evocativo: Reddito Energetico. È un’iniziativa che vi aiuta a risparmiare sulle bollette, diffonde le energie rinnovabili e crea posti di lavoro. Vi spiego subito come tutto ciò è possibile. Il progetto si basa su un fondo pubblico che serve per finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici sulle ...

Finalmente la piattaforma italiana del fosforo - grazie al Movimento 5 Stelle : di Alberto Zolezzi, MoVimento 5 Stelle Camera Un'ottima notizia per l'ambiente, per l'economia e per gli stock ittici: è stato approvato ieri in legge di Bilancio un emendamento M5S che istituisce un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro. Il fosforo è un elemento essenziale per la vita e l'agricoltura, viene importato totalmente dall'estero, in particolare dal ...