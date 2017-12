Il grande 2017 di Laura Dern

Toy Story 3 - La grande fuga/ Le curiosità sul film d'animazione in onda su Rai 3 (oggi - 30 dicembre 2017) : Toy Story 3 - La grande fuga, il film in onda nel pomeriggio su Rai Tre. Prodotto dalla Pixar è stato diretto da Lee Unkrich e vede Tom Hanks tra i doppiatori (oggi, 30 dicembre 2017)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:56:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 30 dicembre 2017? : Acquario in crescita - Capricorno in grande spolvero : Oroscopo di Paolo Fox, oggi 30 dicembre 2017, previsioni sulla giornata e sul 2018: Vergine in ansia, momento complicato per il Sagittario che deve fare attenzione agli sforzi fisici.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:42:00 GMT)

Junior Bake Off Italia 2017 / Protagonista il grande West (Diretta seconda puntata) : Junior Bake Off Italia 2017, seconda puntata: diretta e anticipazioni. i piccoli pasticceri amatoriali tornano con un nuovo appuntamento. Chi sarà eliminato questa sera?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:05:00 GMT)

grande successo per Oh - vita! di Jovanotti : è il disco più venduto del 2017 : Oh, vita! di Jovanotti è il disco più venduto del 2017. A stabilirlo è la classifica di vendita di Amazon, che piazza al primo posto il disco di Lorenzo Cherubini per la prima volta prodotto da Rick Rubin. Nelle prime dieci posizioni, sono 7 gli artisti italiani che hanno conquistato il maggior numero di vendite con una presenza importante di Vasco Rossi, che presiede la classifica con ben 2 album. Non poteva mancare Riki, che nell'arco ...

Masterchef Italia 2017/ Pagelle seconda puntata e nomi dei 20 concorrenti : grande varietà nella squadra : Masterchef Italia 2017, Pagelle seconda puntata del 28 dicembre 2017 insieme ai nomi dei 20 concorrenti che sono riusciti a conquistare un posto nella cucina(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 08:24:00 GMT)

I tour che hanno incassato di più nel 2017 - la top20 dagli U2 ai Coldplay - da Lady Gaga ad Ariana grande : I tour che hanno incassato di più nel 2017 a livello globale sono ancora una volta quelli delle grandi rockband internazionali: il primato in classifica non poteva che spettare agli U2 col loro The Joshua Tree tour celebrativo del trentennale dell'omonimo album, passato anche dall'Italia con due date allo stadio Olimpico di Roma. Ad incoronare quello di Bono e soci come il leader dei tour che hanno incassato di più nel 2017 è Pollstar nella ...

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - grande attesa per il nuovo tronista! (oggi 28 Dicembre 2017) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni REGISTRAZIONE trono classico 28 Dicembre: Paolo Crivellin fa la sua scelta e arriva il nuovo tronista? Le parole di Raffaella Mennoia.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:27:00 GMT)

Ariana grande supera Beyoncé come “artista più impegnata nel sociale del 2017” dopo l’attentato di Manchester : Ariana Grande è stata eletta dall'organizzazione DoSomething l'artista femminile più impegnata nelle socialmente nel 2017: nella tradizionale classifica The Celebs Gone Good, che indica le celebrità più generose dell'anno, la cantante di Dangerous Woman appare al terzo posto dietro Chance the Rapper, impegnato nel miglioramento del sistema educativo al fianco di due organizzazioni benefiche di Chicago, e il giocatore di football Colin ...

Dall'Italia fuori dal mondiale al grande ritorno di Federer : i 10 eventi sportivi che hanno contraddistinto il 2017 : Il 2017 del mondo dello sport sta per andare in archivio e come sempre ci sono state diverse conferme, sorprese, rivelazioni e delusioni enormi. Sicuramente la più grande "catastrofe sportiva" è stata la mancata qualificazione dell'Italia del calcio al mondiale del 2018 in Russia. Gli azzurri, nello spareggio giocato tra il 10 e il 13 novembre contro la Svezia, non sono riusciti ad approdare alla fase finale della ...

Best of 2017 : un grande (e divertentissimo) anno per i MEME della moda! : Il 2017 ci ha regalato dei momenti davvero strabilianti : clamorose liti tra star , outfit incredibili , gossip leggendari e sconvolgenti cambi di hairstyle ! Ma per dovere di cronaca, dobbiamo ricordare che è anche stato un glorioso (e divertentissimo) anno per i MEME della moda ! Fahion MEME incredibili, che spaziano dal royal weddind tra Meghan Markle e il Principe Harry ...

Intimissimi On Ice 2017/ Diretta streaming video - all'Arena di Verona grande attesa per Stephane Lambiel : Intimissimi On Ice 2017, ospiti e artisti: lo spettacolo registrato all'Arena di Verona in scena su Canale 5, con Andrea Bocelli, Shizuka Arakawa e Stéphane Lambiel (oggi, 25 dicembre)(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:11:00 GMT)

Coldiretti Puglia : 'grande ripresa nel 2017' : 'Con una PLV di 3,3 miliardi di euro spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele l'agroalimentare pugliese si rivela il traino dell'economia regionale nel 2017. Eccezion fatta per ...

Patti Smith/ Esibizione per il Concerto di Natale 2017 : grande emozione! : Patti Smith sarà fra i cantanti internazionali che questa sera si esibiranno nell'Aula Paolo VI in Vaticano nella serata dedicata al Concerto di Natale. Appuntamento alle 21.10 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 22:40:00 GMT)