: Soleil Sorgè si riavvicina all'ex Luca Onestini: il gesto inaspettato fa impazzire il web - leggoit : Soleil Sorgè si riavvicina all'ex Luca Onestini: il gesto inaspettato fa impazzire il web - massimobalestr1 : Il gesto inaspettato di Soleil nei confronti di Onestini - - massimobalestr1 : Gossip: Soleil Sorge pensa ancora all'ex fidanzato? L'inaspettato gesto - - TutteLeNotizie : Gossip: Soleil Sorge pensa ancora all'ex fidanzato? L'inaspettato gesto - Blasting News -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 31 dicembre 2017) Il Grande Fratello Vip 2 VIDEO è finito da qualche settimana e molti telespettatori stanno continuando a re i loro beniamini che hanno popolato la casa più spiata d'Italia. Alla fine il vincitore del reality show è stato Daniele Bossari, ma molti concorrenti hanno guadagnato tantissima popolarita'. Stiamo parlando di #lucae della sua ex fidanzata Anastasia Sorgè. Quest'ultima ha deciso di lasciarlo proprio durante il programma di Canale Cinque e per molti mesi è stata al centro di varie trasmissioni di #Gossip. Lucaha sofferto tantissimo per questo, ma alla fine è riuscito ad uscirne a testa alta. L'ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi si sta frequentando con un'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 e per ora sta portando avanti un'ottima amicizia. Stiamo naturalmente parlando di Ivana Mrazova che è riuscita a conquistare il ...