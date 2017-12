Il discorso del presidente Mattarella Gentiloni | ' Fiducia nell' Italia che va verso le

Il testo integrale del discorso di fine anno di Mattarella : Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo. Assistiamo, persino, al riaffacciarsi della corsa all'arma nucleare. Abbiamo di fronte, oggi, difficoltà che vanno sempre tenute ben presenti. Ma non ...

discorso di fine anno di Mattarella : “Ragazzi del 1999 andranno a votare - quelli del 1899 in guerra : ricordiamocelo” : Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conciso sul capolinea della legislatura e su quella che verrà dopo il voto di marzo 2018, il Capo dello Stato ha voluto condividere una riflessione: “I giovani nati nel 1999 voteranno per la prima volta per eleggere le nuove Camere. quelli nati cent’anni prima, nel 1899, andarono in guerra e molti di loro morirono: non dimentichiamolo”. Quanto agli ...

Il testo integrale del discorso di fine anno di Mattarella : Di seguito il testo integrale del discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: Care concittadine e cari concittadini, un saluto cordiale e un grande augurio. A tutti coloro che sono in Italia e agli italiani che si trovano all’estero. Tra poco, inizierà il 2018. Settant’anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno dallo studio alla vetrata del Quirinale : Sergio Mattarella parlerà alla nazione in diretta dallo studio alla vetrata. Il discorso sarà trasmesso a reti unificate alle 20.30. La location molto istituzionale è quella dove di solito si ricevono le delegazioni ufficiali in visita e dove svolge le consultazioni. Ad arricchire il ‘set’ solo le bandiere italiana ed europea, per sottolineare il carattere istituzionale di un discorso che arriva a tre giorni dal decreto di ...

Liberia - annullato il discorso inaugurale del presidente Weah per motivi di sicurezza : La folla lo ha acclamato per ore, ma il discorso inaugurale di George Weah, neo-presidente eletto in Liberia, è stato cancellato per ragioni di sicurezza. La commissione elettorale nazionale ha annunciato che l'ex giocatore del PSG, del...