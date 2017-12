Il Bilancio del Pd 2017 è lo starter per la campagna elettorale

Melilli - sei mesi di Bilancio dell'assessora Ternullo e le priorità del 2018 : E' il messaggio di San Silvestro dell'assessora ai Lavori pubblici e di altre deleghe del Comune di Melilli, Daniela Ternullo, che a novembre scorso ha fatto un'esperienza politica che l'ha ...

Unimpresa - Bilancio di fine anno : "Inarrestabile impoverimento sociale - culturale ed economico della Sicilia : Gli istituti creditizi non contribuiscono al sostegno dell'economia del paese ma la ostacolano. E la situazione purtroppo non accenna a migliorare nemmeno con l'arrivo del nuovo anno che prevede ...

Sicurezza - il Viminale fa il Bilancio del 2017 sbarchi di migranti in calo del 34 - 2 : ROMA - sbarchi di migranti in calo del 34,24% in un anno: nel 2016 ce n'erano stati 181.436, nel 2017 sono stati 119.310. I dati vengono resi noti dal Viminale che fornisce un resoconto di tutti ...

Sicurezza - il Viminale fa il Bilancio del 2017 : sbarchi di migranti in calo del 34 - 2% : ROMA - sbarchi di migranti in calo del 34,24% in un anno: nel 2016 ce n'erano stati 181.436, nel 2017 sono stati 119.310. I dati vengono resi noti dal Viminale che fornisce un resoconto di tutti ...

Sicurezza - il Viminale fa il Bilancio del 2017 : sbarchi di migranti in calo del 34 - 2% : In aumento i rimpatri di stranieri irregolari e le espulsioni legate alla lotta al terrorismo internazionale. Diminuiscono omicidi e rapine

Serie A Bilancio del girone di andata : Napoli-Juve fuga per lo scudetto. Lotta serrata per Champions e salvezza! : ... regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili Juventus, passa di moda il made in Italy: a Verona si salva solo Chiellini Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A oggi ...

ESCLUSIVA WEB Federlazio Il Bilancio del presidente Casinelli a cavallo tra i due mandati : " Per i prossimi tre anni " commenta il dottor Casinelli " dobbiamo essere in grado di utilizzare l'esperienza fatta e quindi di mantenere il giusto approccio interlocutorio con la politica. Ma ho ...

Bari - Decaro incontra la stampa per tracciare un Bilancio del 2017 e gli obiettivi del 2018 : ... spazi per la ristorazione, spazi per stare insieme e vivere il tempo libero, per goderci il mare e vivere lo sport. Per farlo lavoreremo intensamente sulla progettazione e dovremo metterci d'accordo ...

Gli ultimi quattro mesi della città di Fondi : il Bilancio quadrimestrale del sindaco De Meo : ... le proiezioni in 3D, l'allestimento del presepe artistico, mercatini, iniziative per i bambini, la mostra di pittura ispirata al cinema di De Santis, concerti e spettacoli con il coinvolgimento ...

Borsa - ultimo giorno di contrattazioni : il Bilancio del 2017 : Crescono gli ordini e le esportazioni segnano un più 2,9%. Ma la disoccupazione non riesce a diminuire tornando ai livelli pre crisi: a ottobre il tasso di disoccupazione è ancora superiore del 4,3% ...

Bilancio di un anno - I modelli usciti dai listini nel 2017 - FOTO GALLERY : Lo ricorderemo come lanno in cui molte monovolume hanno lasciato il posto ad altrettante crossover. A giudicare dalla lista delle uscite di listino nel 2017, nellanno oramai agli sgoccioli cè stata infatti una vera e propria presa di potere da parte di Suv & Co., soprattutto ai danni delle Mpv. Nella GALLERY che trovate sopra abbiamo infatti raccolto una carrellata di modelli che erano ancora regolarmente in vendita un anno fa e che, negli ...

Il Bilancio di fine anno del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli : Arezzo ha comunque reagito, si è ritrovata, ha cominciato a recepire le novità che questa amministrazione ha cercato di portare anche nella economia cittadina. Sappiamo come la nostra industria ...

Bilancio Basilicata - ok del Consiglio all'esercizio provvisorio : Roma, 28 dic. (askanews) Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza (con 10 voti favorevoli di Pd, Psi, Udc, Pp e Gm e 3 voti contrari di Pdl-Fi, M5s e Lb-Fdi) un disegno di ...

Il Bilancio di fine anno del presidente del Friuli Venezia Giulia : Trieste, 28 dic. (askanews) Un bilancio sul lavoro negli ultimi dodici mesi, ma anche di fine legislatura, per il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, che ha ...