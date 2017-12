Il 2018 | un futuro ricco di potenziale o un declino?

REI 2018/ La nebbia sul futuro del Reddito di inclusione : Dal 1° gennaio si potrà richiedere il Reddito di inclusione, misura studiata per contrastare la povertà. ANDREA LAGRAVINESE.

Da gennaio 2018 Novel Food sulle tavole degli italiani : gli insetti il cibo del futuro : Dal primo giorno del nuovo anno sarà possibile anche in Italia mettere in tavola insetti e altri Novel Food già comunemente conosciuti e apprezzati in altri paesi del mondo. Il nuovo regolamento dell’ Unione Europea ha dichiarato che dal 2018 sarà permesso in Italia, come nel resto dei paesi UE dove ancora non vi era questa consuetudine alimentare, produrre e vendere insetti interi di ogni genere: millepiedi cinesi, tarantole, vermi ...

Wired Trends 2018 - serve un’evoluzione sostenibile per dare all’ambiente un futuro : Fino a qualche anno fa l’ecologismo era una nicchia circoscritta, mentre ora le evidenze scientifiche dei cambiamenti climatici e gli effetti tangibili sull’ambiente hanno fatto crescere la consapevolezza che occorre cambiare passo, a partire dalle abitudini di consumo individuale e dalle politiche aziendali. Da qui si è partiti questa mattina nell’ultimo dei quattro eventi organizzati da Wired e da Ipsos per il lancio ...

MINI guarda al futuro ispirandosi al passato : dal 2018 debutta il nuovo logo : Al centro della nuova identità del marchio MINI c’è la consapevolezza dei valori tradizionali unita allo spirito dello sviluppo orientato al futuro. Questa filosofia viene anche riflessa nell’aspetto visivo...

Il Tff tiene ma il futuro è un’incognita. Martini : “Fate presto - il 2018 è domani” : L’apparizione pubblica di Asia Argento dopo lo scandalo Weinstein, la retrospettiva del maestro Brian De Palma, assente giustificato perchè impegnato nel montaggio del nuovo film Domino, l’incontro con il musicista Pino Donaggio (classe 1941) che, a partire dal 1973, diventa firma ricercatissima di colonne sonore cinematografiche, le anteprime di o...

Il Tff tiene ma il futuro è un'incognita. Martini : "Fate presto - il 2018 è domani" : L'apparizione pubblica di Asia Argento dopo lo scandalo Weinstein, la retrospettiva del maestro Brian De Palma, assente giustificato perchè impegnato nel montaggio del nuovo film Domino , l'incontro ...

Le due facce di Macron - il futuro del Time e Russia 2018. Di cosa parlare stasera a cena : Frase del giorno "Abbiamo già demonizzato Ogm e vaccini. Ora tocca ad algoritmi e Intelligenza Artificiale. Stiamo creando tabu e fobie che arresteranno scienza e futuro. Follia…" Gianni Riotta Stato dell'Unione Lunedì prossimo Theresa May pranzerà con Jean-Claude Juncker. Dalla colazione di lavoro uscirà il verdetto sulla Brexit: atterraggio ...

Russia 2018 : a Mosca si decide il Mondiale - Ventura è al mare con la Premier nel futuro : Al Cremlino si sorteggiano i gironi senza l'Italia. Intanto l'ex ct si gode Zanzibar ed è corteggiato dal Watford

Wired Trends 2018 : il futuro dei media? Sarà una battaglia per l’attenzione : Frammentazione e sovrapposizione, due parole per descrivere il presente e il futuro dei media: questo il punto di partenza del primo dei quattro eventi organizzati da Wired e da Ipsos per presentare il numero invernale di Wired dedicato al mondo nel 2018 e discutere insieme a diversi ospiti di alcune tematiche chiave. Il 27 novembre, alla Microsoft House di viale Pasubio a Milano, si è parlato dello stato della multimedialità e dei trend che si ...

Wired Trends 2018 - la diretta sul futuro dei media : Quale sarà il futuro dei media? Come il settore sarà ulteriormente modificato dai nuovi strumenti digitali? La diretta streaming dell'evento Wired Trends

Zucchero fra presente con “Wanted” - passato e futuro con il tour italiano del 2018 nei palazzetti di dieci città : Milano. “Il blues non morirà mai”. È la riflessione fatta da Zucchero alla presentazione del suo progetto discografico “Wanted” e del tour in Italia il prossimo anno. “È il regalo che fatto dalla mia casa discografica per i miei 30…Continua a leggere →

L'8 - 11 e 13 febbraio il carnevale di Lamezia 2018 - in futuro un polo museale didattico dedicato a Carlo Rambaldi : ... illustra i primi particolari della manifestazione, che andrà in scena dopo la Fieragricola, spiegando che 'avremo il 13 l'esibizione dell'associazione Muse, per gli altri spettacoli avremo sempre i ...

Ciclismo - Damiano Cunego si ritira : “Vorrei lasciare al Giro d’Italia 2018 - il mio sogno. Futuro con tanti progetti” : Ormai Damiano Cunego sembra aver deciso e la prossima sarà la sua ultima stagione in sella a una bicicletta. Il veronese ha deciso di appendere le scarpette al chiodo al termine di una carriera di elevato spessore in cui ha vinto il Giro d’Italia 2004 ma anche 3 Giri di Lombardia, 1 Amstel Gold Race e l’argento iridato a Varese 2008. Le sue intenzioni sono chiare come traspare nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello ...

Drogba annuncia il ritiro : “Smetto nel 2018 - l’età inizia a farsi sentire. Per il futuro voglio…” : Drogba annuncia il ritiro: “Smetto nel 2018, l’età inizia a farsi sentire. Per il futuro voglio…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Drogba annuncia IL ritiro- Didier Drogba è pronto a dire addio al calcio giocato. E’ stato lo stesso attaccante della Costa d’Avorio a confermarlo ai microfoni di “Radio RMC“. ...