Il 2018 sarà l' anno dell' impact

2018 - chi saranno i potenti? FqMillenniuM - una guida all’anno nuovo fra ritratti - inchieste e anniversari : Putin tra elezioni presidenziali e campionati mondiali di calcio in Russia. Il Quirinale che potrebbe ritrovarsi a sbrogliare la matassa di un voto di marzo senza veri vincitori. E Mario Draghi, il vero potente a cui la politica dovrà guardare, soprattutto dopo la fine prevista del Quantitative easing, l’acquisto straordinario di titoli pubblici da parte della Banca centrale europea. E’ una mappa del potere del 2018 quella proposta ...

Equitazione - il 2018 sarà un anno chiave per l’Italia. Dimostrare che la crescita era frutto di programmazione e non casualità : Campioni o meteore? Il 2018 fornirà la risposta al quesito che si pongono tutti gli appassionati italiani di Equitazione, increduli nell’assistere all’improvvisa esplosione di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, due straordinari talenti che in pochi mesi si sono trasformati in fenomeni mondiali, facendo incetta di vittorie in giro per il globo terrestre. L’anno che sta per concludersi è stato strepitoso per i colori azzurri, ...

Nepal - dal 2018 sarà vietato scalare l'Everest in solitaria - : Obbligo di essere accompagnati da una guida, vetta off limits per non vedenti e per chi ha subito l'amputazione delle gambe. Per gli alpinisti si tratta di norme "discriminatorie" ma le autorità ...

Il 2018 sarà l'anno nazionale del cibo italiano - : Da gennaio partiranno manifestazioni, iniziative ed eventi legati alla cultura e alla tradizione enogastronomica d'Italia

Multe - nel 2018 sarà salasso : I comuni preparano l'ormai consueto 'salasso' Multe. Le sanzioni previste dal Codice della strada restano una voce di bilancio indispensabile per far tornare i conti e, da Firenze a Bologna, passando ...

Oroscopo 2018 : la profezia definitiva segno per segno. Parla Antonio Capitani : chi sarà il più fortunato dell'anno : Antonio Capitani, astrologo di Vanity Fair e della Gazzetta, snocciola l'Oroscopo del 2018 con tanto di voti segno per segno. E una particolare attenzione verso l'aspetto sessuale dell'anno che verrà. Ariete, Voto 6 + Marte e Urano ti votano: grinta, tempismo e spirito innovativo non ti mancheranno.

Un 2018 di rincari : sarà più costoso anche mandare i figli a scuola : Nel corso del 2018 gli italiani dovranno mettere in conto una “stangata” pari a circa 942 euro a famiglia. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato il consueto studio ufficiale sugli incrementi di...

Prezzi e tariffe - per il Codacons il 2018 sarà una stangata da 942 euro a famiglia : Aumenti di Prezzi e tariffe investiranno tutti i settori: luce, gas, trasporti, benzina, autostrade, scuola e altro ancora

LIVE Tour de Ski 2018 - Sprint Lenzerheide in DIRETTA : Federico Pellegrino secondo nelle qualifiche! Dalle 13.00 sarà spettacolo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica libera di Lenzerheide (Svizzera), prima tappa del Tour de Ski 2018. Fari puntati su Federico Pellegrino che, nella specialità dell’oro iridato di Lathi 2017, vuol centrare il bersaglio grosso approfittando anche dell’assenza del despota di quest’inizio di stagione, vale a dire il norvegese Johannes Hosflot Klaebo. L’azzurro, secondo in stagione a Davos e ...

Tennis - ATP Brisbane 2018 : riparte la stagione! Torna in campo Andy Murray - ma il favorito sarà Grigor Dimitrov : Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione 2018 di Tennis. Il grande Circus sta per ripartire per un nuovo anno, tutto da vivere e da scoprire. Il primo torneo inizierà già nel 2017, il 31 dicembre, quando si giocherà il primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Un appuntamento importante, perché precede di due settimane l’Australian Open, il primo Slam dell’anno. Si fa subito sul serio, dunque. Mancherà Rafael Nadal, ...

Capodanno con la Superluna - il 2018 sarà all'insegna di un cielo spettacolare : Il 2018 inizia con una Luna che lascerà tutti senza fiato. Il nostro satellite, infatti, raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo) il primo gennaio, alle 22.56, poche ore dopo, raggiungerà ...

Ecco come saranno gli smartphone del 2018 : Non bisogna aspettare il 2018 per sapere come saranno veramente gli smartphone del prossimo anno. Poiché i microprocessori che alimentano questi telefoni sono già stati progettati, sappiamo già che i display ad alta definizione, le funzionalità di realtà aumentata e il supporto per reti più veloci saranno le caratteristiche chiave dei prossimi modelli. Il prossimo anno vedrà anche una maggiore competizione da parte dei marchi cinesi e progressi ...

Atletica - Filippo Tortu : il 2018 sarà l’anno del rilancio? Il fenomeno azzurro pronto per l’esplosione : Filippo Tortu è la grande promessa dell’Atletica leggera italiana, la nostra Nazionale si aggrappa anche al suo talento per cercare di risorgere da una situazione davvero molto difficile e da un momento complicato: il 2017 ci ha portato in dote dei Mondiali critici ma ci ha anche regalato i primi lampi di questo ragazzo di ordini sarde che ha messo in mostra doti molto interessanti grazie alle quali potrebbe emergere anche nel più ...

A Capodanno naso all’insù per la Superluna : sarà la più grande del 2018 : Nella notte tra 1 e 2 gennaio 2018 in cielo sarà protagonista una spettacolare Superluna, cioè una Luna piena e brillante, la più grande del 2018. “Come tutti sanno la Luna descrive un’orbita ellittica intorno alla Terra e durante il suo percorso può trovarsi più o meno vicino al nostro pianeta. Il primo gennaio si troverà al perigeo, alla minima distanza, ed il Sole sarà esattamente alle spalle della Terra rispetto alla Luna, tanto ...