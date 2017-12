Il 2017 saluta portando via con sè tanti fatti

Anna Tatangelo saluta il 2017 con famiglia e amici ma senza Gigi D'Alessio : L'ultimo dell'anno è giorno di bilanci e tra tutti anche i vip hanno tirato le somme dell'anno appena trascorso. Anna Tatangelo con un post su Instagram ha salutato l'anno che sta per finire, con un ...

Moto - La VR46 Academy saluta il 2017 con tante soddisfazioni : 'diamo ancora più gas al 2018' VIDEO : Grandi soddisfazioni anche per Dennis Foggia, campione del mondo del CEV, approdato adesso nel Motomondiale con lo Sky Racing Team, e Pecco Bagnaia Rookie dell'anno di Moto2 e uno tra i favoriti alla ...

Piotta saluta il 2017 e pubblica “Tommy The Gun” - il video racconto del tour : Un video per condividere con tutti i fan il lungo tour 2017 di Piotta. Da Nord a Sud, da Milano a Napoli passando per Canada e Sardegna, tra band e special guest. Nelle immagini raccolte, infatti, e in particolare nei due live al festival Villa Ada Incontra il Mondo e La Notte di Suburra all’Atlantico, compaiono tra palco e backstage amici e colleghi: Amir, Brusco, Giancane, lo spagnolo Tonino Carotone, Daniele Coccia Paifelman, Rancore, Marco ...

Juventus - Allegri saluta il 2017 : 'Ci ha regalato soddisfazioni' : E, su Twitter, augura 'buon 2018 a tutti quelli che amano questo sport e che soffrono ogni weekend per la propria squadra, di qualsiasi colore sia la maglia!'. Un 'bell'anno', il 2017, anche per ...

'Maitunate' e concerti di San Silvestro : Campobasso si prepara a salutare il 2017 : Gli eventi e gli spettacoli organizzati per il 31 dicembre e per Capodanno dall'amministrazione comunale Campobasso. Campobasso si prepara ai f esteggiamenti di San Silvestro e di Capodann o, con gli eventi contenuti ...

Clash Royale saluta il 2017 con una sfida esclusiva : Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno,Clash Royale mette a disposizione per tutti i giocatori che hanno raggiunto almeno il livello 8, a partire da domani, una sfida imperdibile, la quale forzerà i giocatori ad utilizzare esclusivamente le arte rilasciate al lancio del titolo, ma con premi sostanziosi. Un n uovo evento per Clash Royale di fine anno Lo scopo dell’evento, è quello di portarsi a casa ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 dicembre 2017 : la veggente Vicka - “cosi ci saluta la Madre di Dio” : MADONNA di MEDJUGORJE, il Messaggio del 25 dicembre 2017: il testo integrale e la citazione del giorno, "vi porto mio Figlio Gesù", il Natale della Speranza(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:25:00 GMT)

Lo speciale di Natale di Doctor Who 2017 saluta Peter Capaldi tra omaggi passati e speranze future (recensione) : Lo speciale di Natale di Doctor Who 2017 ha tenuto alte le aspettative: "Twice Upon a Time" è un delizioso episodio, scorrevole, divertente e molto nostalgico. Un perfetto finale per l'era di Peter Capaldi, e un regalo d'addio in piena regola per Steven Moffat e Mark Gatiss, che lasciano la serie tv nelle mani di Chris Chibnall - che ora avrà molto lavoro da portare avanti. L'incontro tra il Primo e il Dodicesimo Dottore avviene contornato da ...

Wind - Vodafone - Tim e Tre : ecco le offerte lowcost per salutare il 2017 : I colossi della telefonia, Vodafone, Wind, Tre e Tim propongono offerte davvero allettanti a chi effettuerà la portabilità del proprio numero di telefono ad un nuovo gestore telefonico. In occasione delle feste, sicuramente, il numero di minuti passati a fare telefonate e messaggi di auguri aumenterà, dunque è importante valutare la giusta offerta per non spendere un patrimonio. Le offerte di Tim e Wind Iniziamo dalle offerte Tim. Per chi passa ...

A Capodanno l’intimo è (sempre) rosso : 20 completini da indossare per salutare il 2017 : Ammettetelo: non siete superstiziose, dichiarate di non crederci nemmeno un po’, ma ogni volta che si avvicina la fine dell’anno andate a cercare un bel completino rosso, da sfoggiare la notte del 31 dicembre. Non preoccupatevi, non siete le uniche: sarà che il rosso è un colore che ci fa sentire particolarmente sexy e in vena di far festa, sarà che comunque incoraggiare la fortuna con un pizzico di colore non guasta mai, fatto sta che l’intimo ...

Winnie Harlow saluta il 2017 in versione #bodypositive : #bodypositive è stato uno degli hashtag che ha generato più likes, visualizzazioni e consensi nel 2017. È quello che ha promosso l’amore e l’accettazione di sé, a prescindere da forme e taglie che una donna può avere. Un approccio che allargato si applica anche alla diversità dovuto al colore della pelle enon solo. E chi meglio di Winnie Harlow, la modella con la vitiligine che ha fatto della sua carnagione chiara e scura il suo ...

Tokyo - la meta ideale per salutare il 2017. Fra street food - tradizioni e brindisi stellati : Sicura, pulitissima ("pika-pika" in giapponese), stimolante, innovativa e ora anche meta gourmet. Tokyo è la nuova capitale dei primati. La città, che oggi appare come un cantiere (ordinatissimo) a cielo aperto con scavi, palazzi in costruzione, gru, camion in movimento, e lo sarà fino al 23 luglio 2020, giorno dell'inaugurazione delle prossime Olimpiadi (le XXXII°), nel suo "caos calmo" seduce il turista. Il suo impegno ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 novembre 2017. In 6 - 5 mln per Montalbano (27.2%) - Pechino saluta con l’8.1%. Flop per Morandi e Rovazzi sul Nove (0.8%) : Luca Zingaretti Su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – Una Voce di Notte ha conquistato 6.529.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Canale 5 Jurassic World ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 la finale della sesta stagione di Pechino Express ha interessato 1.948.000 spettatori pari all’8.1% di share (qui gli Ascolti dell’ultima puntata della quinta stagione). ...

Tennis - Next Gen ATP Finals Milano 2017 : Chung vola in semifinale - Quinzi eliminato. Seconda vittoria per Coric - Donaldson saluta Milano : Seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2017, in corso di svolgimento a Milano. Mancano ancora due partite per girone ma già oggi qualche verdetto è stato emesso. Nel girone A Hyeon Chung ha vinto la sua Seconda partita in due giorni e ha già staccato il pass per le semifinali. Una vittoria importante per il coreano, che ha battuto 4-0 4-1 4-3(1) Andrey Rublev, numero 1 del seeding. Il russo è stato disastroso nel primo set, incappando in una ...