Igor il russo | diffuso un nuovo video dell' omicidio di Budrio | Guarda

Così Igor il russo ha ucciso il barista : spunta un nuovo video : Continua a far parlare Igor il russo, l'assassino che ha terrorizzato il nord Italia per 8 mesi e che è stato catturato in Spagna dopo un conflitto a fuoco costato la vita a 3 persone fra le quali 2 ...

Omicidio di Budrio - ecco le nuove immagini di Igor il russo : Igor il russo che entra nel locale armato, per una rapina, il proprietario del bar Davide Fabbri che gli strappa il fucile e lo insegue nel retro. Comincia così il nuovo video dell ' Omicidio di ...

Igor il russo e il barista - le immagini dell’omicidio di Budrio : Lo scorso primo aprile Davide Fabbri è stato ucciso nel suo bar a Budrio da Igor il russo. Dopo otto mesi di ricerche, 15 dicembre Norbert Feher è stato arrestato in Spagna.A maggio il Tg1 aveva mostrato in esclusiva le immagini dell'omicidio di Fabbri. Ora anche i carabinieri hanno diffuso il video di quella sera. Le telecamere di sorveglianza interne al locale mostrano tutta la sequenza del delitto (guarda il video).[[video ...

Le immagini inedite dell'arresto di Igor il russo. Carabinieri : "Individuato chi l'ha aiutato" : Le indagini su Norbert Feher, il serbo accusato di almeno due omicidi a inizio aprile in Emilia e di altri tre a metà dicembre in Spagna, dove è stato arrestato, "proseguono per delineare la rete di favoreggiatori che ha agevolato la latitanza". Lo ha detto il comandante dei Carabinieri di Bologna, colonnello Valerio Giardina, spiegando che "già a metà aprile" erano in corso attività sugli appoggi di ...

Igor il russo uccide il barista a Budrio - carabinieri diffondono il video dell’omicidio del primo aprile 2017 : In un video, diffuso dai carabinieri di Bologna, la rapina fatta da Igor (alias Norbert Feher, il serbo accusato di almeno due omicidi a inizio aprile in Emilia e di altri tre a metà dicembre in Spagna) il primo aprile 2017 in un bar-tabacchi di Budrio (Bologna) in cui ha ucciso il titolare Davide Fabbri. Nelle immagini dei carabinieri, il parapiglia, gli spari e l’omicidio. Il killer di Budrio è stato poi arrestato in Spagna lo ...

Un anno di cronaca : dalla valanga di Rigopiano - alla cattura di Igor il russo : Sono tanti gli eventi di cronaca che hanno segnato questo 2017. Fatti di sangue che hanno tenuto gli italiani col fiato sospeso, come la fuga di 'Igor il russò, che dopo aver ucciso due persone verrà ...

Igor il Russo : approfondimenti e retroscena sulla belva di Budrio Video : Questa la descrizione fatta dagli inquirenti riguardo l'allora latitante #Igor il Russo 41 anni, una descrizione pubblicata ultimamente anche dal settimanale Giallo: Un fantasma, pericoloso e spietato. Un uomo dai mille volti, senza un nome ed un'identita' certa. L'unica cosa che sappiamo è che si tratta di un assassino spietato, capace di uccidere persone innocenti per pochi spiccioli o per un'ora di liberta'. Un uomo dalle molte facce #Igor e ...

Igor il russo ha un cuore : durante la latitanza chiamava sempre mamma : Igor il russo, il killer di Budrio arrestato in Spagna, si è messo in contatto durante la sua latitanza con i suoi parenti in Serbia. In particolare, l'omicida Norbert Feher chiamava sua madre e la sorella. Non si diceva granché in queste telefonate. Anzi, Igor restava in silenzio, quasi a voler mandare un messaggio cifrato. La linea veniva interrotta poco dopo ma il messaggio era chiaro: il killer invitava la madre e la sorella a ...

Igor il Russo : durante la latitanza riusciva a parlare con la madre Video : #Igor il Russo era silenzioso in maniera inquietante. Tali silenzi avevano un significato ben preciso, in quanto voleva dire che il latitante di origine serba aveva in realta' qualcosa da comunicare. L'uomo è attualmente accusato di aver ucciso cinque persone tra tra Italia e Spagna. Eppure, nonostante ciò, durante la latitanza, il famigerato Norbert Feher [Video]riusciva a comunicare con i suoi famigliari. Come è possibile leggere su Il resto ...

Igor il russo terrorizza anche dal carcere : trasferito in un penitenziario più sicuro : Igor il russo terrorizza anche dal carcere: trasferito in un penitenziario più sicuro “È troppo pericoloso”, per questo motivo Norbert Feher, il pluriomicida dalle 18 identità, andrà a stare in isolamento, controllato 24 su 24, in un carcere di massima sorveglianza nei pressi di Saragozza, dove sono rinchiusi anche dei terroristi jihadisti.Continua a leggere “È […] L'articolo Igor il russo terrorizza anche dal carcere: ...

Igor il Russo/ Ultime notizie - ipotesi della Procura di Girona : ha ucciso anche una giovane coppia catalana? : Igor il Russo: Ultime notizie di oggi, 19 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. ipotesi della Procura di Girona: ha ucciso anche una giovane coppia catalana?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 11:45:00 GMT)

I fidanzati freddati in Spagna : l'ombra di Igor il russo su altro orrore : L'ombra di Igor il russo ora spaventa anche la Spagna. Dopo gli omicidi di due agenti della Guardia Civil e di un pastore a sull’altipiano di Aragona, come successo anche in Italia, Norbert Feher diventa il principale indiziato per i casi rimasti senza spiegazione. Come se la sua follia criminale potesse spingersi quasi ovunque. Dopo l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri tra Budrio e Portomaggiore, infatti, i ...

Igor il russo al giudice : "Ero in Spagna da settembre - ho usato 18 identità in 8 Stati" : Nell'udienza di convalida del fermo Norbert Feher ha risposto in italiano. Lo hanno preso vivo perché era uscitodi strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. Intanto l'accusa è di tre omicidi e due tentati omicidi. "Igor" si è detto d'accordo ad essere estradato in Italia