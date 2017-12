I fratelli napoletani che hanno beffato la Apple

: #Napoletani #Napoli La rete si scatena sulla 'Steve Jobs' dei fratelli Barbato: 'Idea geniale' 'No, è parassitismo'… - FabrizioNicolin : #Napoletani #Napoli La rete si scatena sulla 'Steve Jobs' dei fratelli Barbato: 'Idea geniale' 'No, è parassitismo'… - magiconaples74 : RT @GRANATAFIERO: @magiconaples74 @supermik14 @gallobelotti @esseredeltoro @Albe_Barile @MatteoPedrosi @pierovietti @ILTOROSIAMONOI @gazzet… - MbCodone : RT @GRANATAFIERO: @magiconaples74 @supermik14 @gallobelotti @esseredeltoro @Albe_Barile @MatteoPedrosi @pierovietti @ILTOROSIAMONOI @gazzet… - Sofia_1_vv : RT @GRANATAFIERO: @magiconaples74 @supermik14 @gallobelotti @esseredeltoro @Albe_Barile @MatteoPedrosi @pierovietti @ILTOROSIAMONOI @gazzet… - Enrzak : RT @GRANATAFIERO: @magiconaples74 @supermik14 @gallobelotti @esseredeltoro @Albe_Barile @MatteoPedrosi @pierovietti @ILTOROSIAMONOI @gazzet… -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Duedi Arzano, in provincia di Napoli, nel 2012registrato il marchio #steve jobs, con un logo composto da una J con sopra una foglia, cosa che ha fatto infuriare la #, che li ha trascinati in tribunale. Ma i giudicidato ragione a Vincenzo e Giacomo Barbato, che ora potranno utilizzare tale marchio in tutto il mondo. Laci ha trascinato in tribunale sostenendo che la J che compone il logo appaia morsicata come la mela del loro simbolo, ma i giudicisentenziato che la lettera non è un frutto e non può trattarsi di un morso spiegano i due imprenditori a un giornalista del Business Insider che li ha intervistati. La vittoria contro il gigante di Cupertino IBarbato fino ad oggilavorato nel settore del design e dell'abbigliamento, ma dopo la vittoria sullasi dicono intenzionati a produrre dispositivi elettronici. Che ...