I 10 film da non perdere nel 2018

Pornhub - caricati sul famoso sito anche film non hard : dal cartone Zootopia al musical Hamilton : L’allarme il giorno di Natale l’aveva lanciato lo stand up comedian statunitense Kumail Nanjiani. Il “suo” film The Big Sick tra il 24 e 25 dicembre 2017 è finito su Pornhub. Giusto un paio di tweet e il caso è diventato internazionale. Tanto che per alcune ore tra strap-on e bondage si potevano seguire le sequenze della commedia diretta da Michael Showalter con Nanjiani protagonista di certo non in esibiti accoppiamenti sessuali. Il ragazzo, ...

White Noise Non Ascoltate - film stasera in tv su Rete 4 : trama e curiosità : White Noise Non Ascoltate è il film in onda stasera in tv sabato 30 dicembre 2017 in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Diretto da Geoffrey Sax è interpretato da Michael Keaton, Deborah Kara Unger, Chandra West, Ian Mcneice. La trama mostra come il desiderio di un architetto di comunicare con la moglie defunta divenga un’ossessione con tristi ripercussioni. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità ...

Fausto Brizzi sbanca al cinema nonostante lo “scandalo molestie”. E Barbareschi gli offre un contratto per tre film : Il suo Poveri ma ricchissimi sta sbancando al cinema nonostante lui sia stato travolto dallo scandalo sulle presunte molestie sessuali. E in più Luca Barbareschi si sarebbe offerto per produrre i suoi prossimi film. Fausto Brizzi, regista finito nel vortice delle polemiche dopo le rivelazioni delle Iene, ha scalato il botteghino con la sua commedia interpretata da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica ...

Non solo tv. Giovedì arriva - in sala - il film 'Come un gatto in tangenziale' con Paola Cortellesi e Antonio Albanese - : Allo stesso modo la distanza sociale con la gente delle periferie è trasversale e va al di la dall'appartenenza politica'. 'Sono cresciuta in periferia dice la Cortellesi in coppia di nuovo con ...

film in uscita al cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 22 dicembre : WONDER di Stephen Chbosky. Con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson. USA 2017 Durata: 113’. Voto: 3,5/5 (AMP) “Non puoi essere normale se sei nato per distinguerti”. Per questo il piccolo August “Auggie” Pullman non molla mai, anche quando il suolo sembra franare sotto il peso del suo fragile corpo di decenne. Sopra il collo il bimbo si porta addosso un volto deforme, risultato di svariati interventi chirurgici per ovviare a una ...

UNA SPIA NON BASTA/ Oggi in tv su Italia 1 : info streaming del film con R.Witherspoon (20 dicembre 2017) : Una SPIA non BASTA, il film in onda su Italia 1 Oggi, mercoledì 20 dicembre 2017. Nel cast: Reese Witherspoon e Chris Pine Tom Hardy, alla regia Joseph McGinty Nichol. (Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 19:52:00 GMT)

Militari della marina militare americana hanno rilasciato un filmato con immagini di oggetti volanti non identificati : Aerei da combattimento americani sono stati utilizzati per indagare su un misterioso oggetto volante che solcava i cieli a largo della costa di San Diego. Nel video pubblicato dal Dipartimento della Difesa statunitense(DoD), i piloti della marina seguono e commentano stupiti l'oggetto volante biancastro, mentre sorvola l'Oceano Pacifico.Studiato grazie ad un programma segreto di 22 milioni di dollari, il filmato è stato analizzato con lo ...

Oscar 2018 - ecco i cinque film stranieri che si giocano la nomination (non c’è ‘A Ciambra’) : Delusione per Jonas Carpignano: A Ciambra non entrerà nella cinquina dei migliori film in lingua straniera ai prossimi Academy Awards. A indicarlo è la shortlist divulgata nottetempo contenente i 9 titoli dai quali saranno estratti i fab five nominati all’Oscar. Amarezza tricolore, quindi, ma soprattutto di qualità, giacché l’opera seconda del regista italo-americano era senza dubbio meritevole almeno quanto se non maggiormente rispetto ad altre ...

Una Spia Non Basta - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Una Spia Non Basta è il film in onda stasera in tv mercoledì 20 dicembre 2017 in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da McG ed interpretata da Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy, Til Schweiger, Chelsea Handler. La trama racconta la storia di due migliori amici, inseparabili fin dall’infanzia, che si innamorano della stessa donna. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI ...

Anna Mazzamauro : 'Io - picchiata sul set di un film di Fausto Brizzi. Mi hanno convinta a non denunciare' : ROMA 'Sono stata picchiata sul set di un film. Mi hanno convinta a non denunciare. Sono stata zitta per paura': l'ultimo caso di molestie nel mondo del cinema è stato rivelato da Anna Mazzamauro, attrice romana, 79 anni, diventata famosa per il ruolo di Signorina Silvani nella serie di Fantozzi e protagonista di una lunga carriera tra ...

15 grammi di cocaina e 5 pen drive con film hard. L'usciere del vaticano resta in carcere muto. Gli inquirenti : "Non erano per lui" : Scandalo nella Santa Sede. Un usciere è stato fermato a pochi passi da piazza San Pietro. Portava droga e video hard. Secondo gli inquirenti non erano per lui. Ora è caccia aperta ai reali destinatari del materiale illecito.Si legge sulla nuova web-app di Repubblica:Quando lo hanno arrestato, carico di cocaina e con cinque pennette usb piene zeppe di filmati e foto pedopornografiche, Ostilio Del Balzo, dipendente del vaticano, ha ...

Le migliori storie non ancora diventate film : Le hanno scelte i principali produttori di Hollywood, componendo una lista dalla quale negli ultimi anni sono passati Arrival e The Revenant The post Le migliori storie non ancora diventate film appeared first on Il Post.