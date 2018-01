: GroupMe, l’app di messaggistica di Microsoft, sbarca anche su Xbox One - SurfacePhoneIta : GroupMe, l’app di messaggistica di Microsoft, sbarca anche su Xbox One - filoage : Download GroupMe, l’app per restare in contatto con amici e familiari per Xbox One - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: Download #GroupMe, l’app per restare in contatto con amici e familiari per #XboxOne - WindowsBlogIta : Download #GroupMe, l’app per restare in contatto con amici e familiari per #XboxOne - Ivan_D_Onofrio : Download #GroupMe, l’app per restare in contatto con amici e familiari per #XboxOne -

(Di domenica 31 dicembre 2017) L’app didi proprietà die sviluppata dal team di Skype,, è disponibile al download adessosuOne,One S eOne X. A segnalarcelo sono stati i nostri colleghi di Windows Central, i quali hanno constatato che le funzionalità su console, essendo una UWP, sono le medesime presenti da tempo su Windows 10 e Windows 10 Mobile. Descrizione– il modo semplice e gratuito per restare in contatto con amici e familiari, rapidamente e facilmente. Mettiti d’accordo per uscire la sera, resta in contatto con i tuoi amici e familiari, pianifica i tuoi eventi o organizzati con i tuoi colleghi, il tutto da un’unica posizione.funziona su Windows, iOS, Android e sul Web e ti consente di restare in contatto mentre sei in viaggio. Downloadè scaricabile ufficialmente dalStore, tuttavia, cercandolo nella barra ...