Grande come una noce | il telefono più piccolo del mondo

Egitto - scoperta Heracleion : l’Atlantide sprofondata in mare 1200 anni fa. Grande come Parigi - più antica di Roma : Una città sepolta dal mare, enorme, Grande come Parigi e più antica di Alessandria e di Roma. E’ quella venuta alla luce in Egitto, dopo oltre 2000 anni di puri racconti, grazie al lavoro del leggendario archeologo marino Franck Goddio, 70 anni, marocchino con mamma francese e papà italiano. Ma non chiamatelo l’Indiana Jones degli abissi. “Sono l’esatto contrario di Indiana Jones. Io non cerco i tesori. Io cerco la Storia”. Si chiama Heracleion: ...

Ariana Grande supera Beyoncé come “artista più impegnata nel sociale del 2017” dopo l’attentato di Manchester : Ariana Grande è stata eletta dall'organizzazione DoSomething l'artista femminile più impegnata nelle socialmente nel 2017: nella tradizionale classifica The Celebs Gone Good, che indica le celebrità più generose dell'anno, la cantante di Dangerous Woman appare al terzo posto dietro Chance the Rapper, impegnato nel miglioramento del sistema educativo al fianco di due organizzazioni benefiche di Chicago, e il giocatore di football Colin ...

Long-Cz T3 - il microcellulare Grande come un accendino : Così piccolo da essere scambiato per un rossetto e con materiali che non fanno attivare il metal detector. Il governo inglese sta prendendo misure repressive verso il Long-Cz T3, un microcellulare che si può nascondere in un calzino. Le dimensioni parlano chiaro: è lungo 13 centimetri, largo 8 e profondo due per un peso di soli 90 grammi. come un accendino. A bordo ha un microscopico display a cristalli liquidi da 0,66 pollici e una batteria da ...

Vehicle to grid : una Grande vittoria 5 stelle. Ecco cos'è e come funziona : di MoVimento 5 Stelle Una piccola grande rivoluzione sul fronte energetico: questo rappresenta l'emendamento del MoVimento 5 Stelle, a prima firma Riccardo Fraccaro, appena approvato all'interno della manovra. Finalmente anche in Italia saranno introdotte le "Vehicle to grid", ovvero quei sistemi con cui un'auto elettrica può cedere energia alla Rete alimentando il sistema. Nello scorso aprile Riccardo Fraccaro, con Davide Crippa, Luigi di ...

Juventus - Douglas Costa : "Roma Grande ma noi come Barça e Real" : Potrebbe esserlo anche sabato nel big match contro la Roma : 'In coppa Italia hanno perso - le sue parole a 'Sky Sport' - ma sabato sarà tutta un'altra partita. Scendiamo in campo per vincere e ...

Inter - Grande colpo in difesa : Ecco come cambia l'undici di Spalletti : Le ultime due partite dell'Inter, in Coppa Italia contro il Pordenone (vinta solo ai calci di rigore per 5-4) e in campionato contro l'Udinese (persa per 3-1), hanno evidenziato ancora alcuni limiti della rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, che, però, in conferenza stampa ha ribadito nelle ultime settimane come non possa parlare di mercato e fare dei nomi senza che la proprietà faccia chiarezza sugli investimenti che sarà ...

Zanco - il telefonino Grande come una moneta : Perlomeno è quello che promette di fare Zanco tiny t1 , il cellulare più piccolo al mondo che è stato lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter alla ricerca di fondi. Il telefonino offre ...

Come vincere il Grande panico digitale : ... che probabilmente prelude ad un 2018 in cui negli Stati Uniti e in Europa avanzeranno norme e provvedimenti volti ad arginare lo strapotere della Silicon Valley sul resto del mondo. Del resto, se ...

Lorenzo Baglioni / Video - sui social per "un grazie Grande come l'emozione di stasera" (Sarà Sanremo 2018) : Il 31enne cantante Lorenzo Baglioni è tra i sedici concorrenti di Sarà Sanremo che si contendono l’accesso al Festival di Sanremo nella categoria Giovani.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 17:37:00 GMT)

Arisa a 60 Zecchini rispolvera Il coccodrillo come fa - Grande classico della kermesse (video) : Arisa a 60 Zecchini porta il grande classico di Il coccodrillo come fa. Il brano risale al 2003 ed è stato portato sul palco da Rosalba Pippa, con un'interpretazione elegantissima che ha messo in risalto la sua voce nonostante la semplicità del brano. Accompagnata dal Piccolo Coro dell'Antoniano, Arisa ha scaldato il palco della grande festa dedicata allo Zecchino condotta da Carlo Conti, coi suoi modi semplici e il suo sorriso. Forse una ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ Foto - è amore? L'ex tronista cerca una donna come lei (Grande Fratello Vip) : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA sono stati avvistati insieme lungo le vie di Milano, salvo poi trascorrere la serata in compagnia di altri amici tra cui Raffaello Tonon.(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 20:16:00 GMT)

Cannavaro verso la Cina : Fabio chiama Paolo al Guangzhou EverGrande come suo vice : Chiodo ben piantato, ultimi colpi di martello e scarpe pronte ad essere appese. Il motivo? L'inizio di una carriera da... allenatore, nello staff tecnico del fratello. Cannavaro chiama Cannavaro, ...

VINCITORE Grande FRATELLO VIP 2017/ Daniele Bossari trionfa : presto il ritorno in tv come conduttore? : VINCITORE GRANDE FRATELLO Vip 2017, pronostico: chi avrà la meglio nel corso della finale di stasera? Tra i favoriti Giulia De Lellis, che si contende il titolo con Daniele Bossari. (Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 22:22:00 GMT)