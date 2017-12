Google Play Service A Cosa Serve?

Google Pixel C rimosso dal Play Store : Il tempo passa per tutti e pare che per il Google Pixel C sia arrivato il momento di "andare in pensione" L'articolo Google Pixel C rimosso dal Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Play Music ritorna in promozione con 4 mesi gratis : La promozione che comprende 4 mesi di streaming gratis non è disponibile per tutti. Non è chiaro quale sia il metro di giudizio adottato da Google; quello che è certo è che l'offerta compare solo per ...

Zooper Widget e Zooper Widget Pro ritornano sul Google Play Store : Zooper Widget e Zooper Widget Pro ritornano sul Google Play Store dopo una settimana di vacanza, ma ancora niente aggiornamenti. L'articolo Zooper Widget e Zooper Widget Pro ritornano sul Google Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Come installare Google Play Store su Amazon Fire TV Stick : ...Stick 2 Alexa+KODI ADDON MEGA PAKET a 54.99 EUR Amazon Fire TV Stick 2nd-Gen Kodi FREE"Movies"TV Series"Sports"Kids"TV APPs a 56.51 EUR Amazon Fire TV Stick with Alexa Voice Remote Full HD Streaming ...

Google Play Music : come funziona : ... ad esempio è possibile usarlo come 'libreria cloud' per sincronizzare i propri brani personali, come Web radio per scoprire nuova Musica interessante o come vero e proprio servizio di streaming a ...

JustAvv - è disponibile su Apple Store e Google Play l'app per trovare l'avvocato giusto al momento giusto : ... sviluppando una app (JustAvv, disponibile su Apple Store e Google Play, ma raggiungibile anche sul sito www.JustAvv.it ) dal nome molto cool (con quell'inglesismo che non fa mai male nel mondo del ...

Google Play migliora le preview delle app con video e slideshow : Google sta aggiornando le previews delle applicazioni su Google Play, adesso mostrano video e slideshow. L'articolo Google Play migliora le preview delle app con video e slideshow è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Miglior versione Google Play Services per Samsung Galaxy S7 - più batteria per tutti : Nell'economia della batteria del Samsung Galaxy S7 un argomento molto dibattuto negli ultimi giorni è costituito dai Google Play Services, che a partire dall'aggiornamento alla versione 11.9.46 hanno cominciato a far ballare l'autonomia di un po' tutti gli Android (con ripercussioni particolari su quella dell'ex top di gamma sudcoreano, che un po' incespica già di suo sotto questo punto di vista). Tornando a noi, la strada si è dimostrata un ...

Google ha bloccato il contatore di installazioni di Pixel Launcher sul Play Store : Google sembra aver bloccato il contatore delle installazioni del Pixel Launcher, esclusiva dei Google Pixel, sul Play Store L'articolo Google ha bloccato il contatore di installazioni di Pixel Launcher sul Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Maps Go arriva sul Play Store per smartphone Android Go - ma potete provarla : Google Maps Go, la versione alleggerita della famosa app di navigazione pensata per gli Android Go, arriva sul Play Store, ecco come provarla. L'articolo Google Maps Go arriva sul Play Store per smartphone Android Go, ma potete provarla è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Dubbi sulla batteria del Samsung Galaxy S7 post aggiornamento Google Play Service beta 11.9.51 : Da una settimana a questa parte, sulle nostre pagine, stiamo provando a monitorare con grande attenzione l'andamento del Samsung Galaxy S7 e della sua batteria in relazione a Google Play Service. Per diversi utenti, da un po' di tempo a questa parte, si tratta di una voce che incide in modo negativo sull'autonomia del device, anche se fino a questo momento è stato possibile trovare "sollievo" attraverso le beta. Almeno stando a quanto vi abbiamo ...

Google e Sharp al lavoro su micro-display da 20 megapixel : Google e Sharp lavorano ad un micro-display da 20 megapixel da utilizzare sui dispositivi con Realtà Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR) L'articolo Google e Sharp al lavoro su micro-display da 20 megapixel è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

OnePlus 5T non è in grado di riprodurre video in streaming in HD da Netflix - Amazon Prime e Google Play : OnePlus 5T non supporta la riproduzione di contenuti in alta definizione con Netflix, Amazon Prime, Google Play e altri servizi streaming simili L'articolo OnePlus 5T non è in grado di riprodurre video in streaming in HD da Netflix, Amazon Prime e Google Play è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Foto - Google Play Store e Google Chrome : piccole ma significative novità : Google Foto, Google Play Store e Google Chrome ricevono alcuni piccoli ma interessanti aggiornamenti L'articolo Google Foto, Google Play Store e Google Chrome: piccole ma significative novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.