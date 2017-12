Google aggiunge la compressione Brotli per velocizzare gli aggiornamenti OTA di Android

Google+ aggiunge un tasto “cancella - segnala e blocca” per i commenti : Google+ si aggiorna introducendo una nuova opzione "cancella, segnala e blocca" per aiutare gli utenti a liberarsi dei commenti-spam. L'articolo Google+ aggiunge un tasto “cancella, segnala e blocca” per i commenti è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ormai gli eSports hanno un peso troppo importante per essere ignorato anche da tutti coloro che fino a questo momento avevano in qualche modo snobbato un fenomeno che è in costante crescita da diverso tempo. Il dibattito sulla natura di sport o meno di queste competizioni continua a essere piuttosto caldo ma intanto un colosso come Google ha deciso di riservare agli eSports un trattamento in linea con quello degli altri sport "tradizionali".

Il Volume dello speaker di Google Home Mini è troppo basso? Ecco come aggiungere un jack audio per collegarlo a uno speaker amplificato.

Google Maps inizia ad inviare ad un numero crescente di utenti notifiche contestuali con gli orari dei mezzi di trasporto.

Google Foto 3.10 introduce una nuova barra di navigazione chiara e consente la selezione del testo nelle immagini grazie a Google Lens

Google Keep è cresciuta molto negli ultimi mesi, ma questo non vuol dire che Google se ne stia con le mani in mano e che il suo sviluppo sia già giunto alla fine.

Google sta lavorando per aggiungere il supporto a Swift, il linguaggio di programmazione di Apple, su Fuchsia OS, il cui progetto continua silenziosamente

Google Assistant introduce la possibilità di gestire i propri calendari, ma per il momento solo tramite Google Home.

La nuova versione di Google Home porta un equalizzatore per gli speaker e si prepara a introdurre il cast stereo su due speaker

Google Telefono è una di quelle applicazioni che sono supportate di più dalla casa di Mountain View, e ad ogni aggiornamento viene sempre aggiunta una funzione interessante. Con l'ultimo update, andando a sbirciare nel codice dell'apk, possiamo vedere che successivamente sarà integrata una funzione tanto semplice quanto utile: l'aggiunta automatica del prefisso nazionale quando siamo in roaming. Roaming gratis in Europa: limiti ...

Google Foto si aggiorna alla versione 3.9, introducendo un pulsante dedicato all'apertura di editor di terze parti e rimuovendo un toggle per le notifiche

Google aggiunge il codec AAC Bluetooth nell'AOSP e annuncia Fast Pair, che consentirà un rapido abbinamento ai dispositivi Bluetooth.