Gomorra | Ciro di Marzio e il messaggio ai fan dopo giorni di silenzio

Gomorra - la serie/ Anticipazioni ultima puntata : il tradimento di Ciro (Replica - oggi 30 dicembre) : Gomorra, la serie: Anticipazioni ultima puntata in onda oggi, sabato 30 dicembre, in prima serata su Rai4. Ultimo scontro tra Genny e Ciro dopo la scoperta del tradimento dell'Immortale.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:45:00 GMT)

Il finale di Gomorra La Serie su Rai4 il 30 dicembre : Genny e Ciro allo scontro - chi morirà? : Il finale di Gomorra La Serie è pronto a stupirci sempre come la prima volta. Il preludio ad una trilogia destinata a fare la storia delle Serie tv italiana si prepara a tornare questa sera su Rai4 per il gran finale. Ciro e Genny uno contro l'altro proprio come nella seconda e nella terza stagione ma questa volta con un epilogo tutto diverso, tutto da scrivere. Gomorra La Serie torna su Rai4 alle 21.10 con gli ultimi due episodi della prima ...

Gomorra - LA SERIE/ Anticipazioni ultima puntata : scontro a fuoco tra Ciro e Genny (Replica - oggi 30 dicembre) : GOMORRA, la SERIE: Anticipazioni ultima puntata in onda oggi, sabato 30 dicembre, in prima serata su Rai4. Ultimo scontro tra Genny e Ciro dopo la scoperta del tradimento dell'Immortale.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:13:00 GMT)

Primo venerdì senza Gomorra : la quarta stagione in onda nel 2019 senza la Ciro la bestia : Gomorra non va in onda oggi, 29 dicembre, e sarà lo stesso anche il prossimo venerdì. È passata una settimana dalla fine di Gomorra 3 ma i fan non riescono ancora a scende a patti con quello che è successo: Ciro l'Immortale è morto e ad ucciderlo è stato proprio Genny Savastano. Sullo sfondo la colonna sonora che ha reso riconoscibile la serie sin dalle prime note e negli occhi di tutti le lacrime di chi ha amato, nonostante tutto, la bestia ...

La stanza d’albergo di Ciro in Gomorra 3 è boom di prenotazioni - l’effetto emulazione tra “stese” e turismo : La stanza d'albergo di Ciro in Gomorra 3, presso l'hotel Mignon intorno a Piazza Garibaldi a Napoli, ha fatto registrare negli ultimi giorni un boom di prenotazioni: il curioso fenomeno per cui il due stelle napoletano si è ritrovato un gran numero di richieste in più rispetto alla media, come riporta l'edizione napoletana di Repubblica, è certamente diretta conseguenza delle riprese della serie tv realizzate nella struttura. Quello che prima ...

Gomorra - Disposti a tutto pur di dormire nella stanza di Ciro Di Marzio - le folli richieste dei fan all'hotel di Napoli : La stanza d'hotel di Ciro Di Marzio in Gomorra assalita dai fan della serie tv: gli ospiti del due stelle Disposti a tutto pur di dormirci Ciro Di Marzio in Gomorra è morto. La terza serie di una ...

Gomorra - boom di richieste per la stanza di "Ciro" nell'hotel di piazza Garibaldi : Passanti e turisti disposti a trascorrere una notte a prezzi superiori alle media delle altre stanze

Ciro l'Immortale è ancora vivo? L'annuncio di un autore di Gomorra spiazza tutti Video : Alcuni giorni fa si è conclusa la terza stagione della serie #Gomorra. Purtroppo, il finale ha spiazzato tutti con la tragica morte di #Ciro Di Marzio. Questo personaggio interpretato da Marco D'Amore, è entrato nel cuore di tantissimi fans che non riescono a rassegnarsi a non vederlo più nella fiction. Negli ultimi giorni, sul web si era diffusa la notizia che l'Immortale in realta' potesse essere ancora vivo perché mentre sprofondava sul fondo ...

Ciro l'Immortale è ancora vivo? L'annuncio di un autore di Gomorra spiazza tutti : Alcuni giorni fa si è conclusa la terza stagione della serie "Gomorra". Purtroppo, il finale ha spiazzato tutti con la tragica morte di Ciro Di Marzio. Questo personaggio interpretato da Marco D'Amore, è entrato nel cuore di tantissimi fans che non riescono a rassegnarsi a non vederlo più nella fiction. Negli ultimi giorni, sul web si era diffusa la notizia che l'Immortale in realtà potesse essere ancora vivo perché mentre sprofondava sul fondo ...

Il destino di Ciro di Marzio : la rivelazione di Fasoli autore di Gomorra Video : In una recente intervista per il quotidiano “la Repubblica”, Leonardo Fasoli, uno degli autori di #Gomorra, ha spiegato il reale motivo per cui la terza stagione di Gomorra è finita in modo in cui i fan proprio non si aspettavano, ovvero con la morte di #Ciro Di Marzio, meglio conosciuto come l’immortale. Questo finale di stagione [Video] ha destato non poche polemiche tra tutti i più accaniti fan della serie, ma lo stesso Fasoli ha ribadito che ...

Il destino di Ciro di Marzio : la rivelazione di Fasoli autore di Gomorra : In una recente intervista per il quotidiano “la Repubblica”, Leonardo Fasoli, uno degli autori di Gomorra, ha spiegato il reale motivo per cui la terza stagione di Gomorra è finita in modo in cui i fan proprio non si aspettavano, ovvero con la morte di Ciro Di Marzio, meglio conosciuto come "l’immortale". Questo finale di stagione ha destato non poche polemiche tra tutti i più accaniti fan della serie, ma lo stesso Fasoli ha ribadito che essa ...

Gomorra 4 - Ciro non ci sarà. Ma i fan non si rassegnano : 'Resuscitatelo' : 'Ciro! Ciro! Ciro! ' (ripetere x 10). Nel lontano 1990 durante la trasmissione L'amore è una cosa meravigliosa, una straordinaria Sandra Milo si lascia andare al più grande urlo di dolore della storia ...

Gomorra 4 - le anticipazioni. Quel dettaglio sul destino di Ciro l'Immortale : Ciro è vivo? Ecco cosa accadrà in Gomorra 4 . anticipazioni. Gomorra 4 anticipazioni : ma Ciro è morto davvero? Dopo il colpo di scena della terza stagione, in molti si chiedono se Ciro l'Immortale ...

Ciro l'immortale è vivo? Ecco cosa accadrà in Gomorra 4 : Anticipazioni Gomorra 4: ma Ciro è morto davvero? Dopo il colpo di scena della terza stagione, in molti si chiedono se Ciro l'immortale sia veramente morto, Vedremo o no il personaggio di Marco D'...