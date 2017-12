Gli atleti più pagati di sempre | la sorprendente classifica di Forbes

Atletica - Calendario 2018 : tutte le date e Gli eventi da seguire. Il programma completo : Ci aspetta un 2018 davvero intensissimo per l’Atletica leggera con una serie di appuntamenti imperdibili e affascinanti che ci terranno compagnia per tutto l’anno. La stagione che inizierà tra pochi giorni si concentrerà soprattutto sugli Europei in programma ad agosto a Berlino ma anche sui Mondiali indoor che si disputeranno a marzo a Birmingham: sull’asse Germania-Gran Bretagna si cimenteranno i migliori campioni che come da ...

Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 : tutti Gli atleti convocati di tutte le nazionali : Quello che sta per iniziare sarà l’anno dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, ma, prima della rassegna a cinque cerchi, Mosca ospiterà i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, in programma dal 15 al 21 gennaio. Per quanto possa sembrare strano, la capitale russa è stata sede della rassegna continentale in una sola occasione, nel 1965, e dunque si tratterà solamente della seconda volta per Mosca, mentre la competizione si è tenuta in ...

Atletica - Tamberi e Trost in Sudafrica. Meucci in Maratona a Otsu. Gimbo : “CaviGlia a posto - mi sento un vero atleta” : L’Italia dell’Atletica leggera sta puntando al 2018 e si mette in moto per cercare di disputare una stagione di spessore dopo un’annata complessivamente deludente. Gianmarco Tamberi, Silvano Chesani e Alessia Trost sono partiti per Potchefstroom (Sudafrica) dove svolgeranno un periodo di ritiro. Due settimane abbondanti per il nostro terzetto con Gimbo davvero in grande forma come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: ...

Perdere nello sport - vincere nella vita : Gli atleti "ribelli" che hanno detto no prima di Anna Muzychuk : Si può Perdere nello sport, qualcosa di piccolo o qualcosa di grande, si può dire 'no' a un ricco ingaggio o addirittura al sogno più bello, giocare in nazionale, per vincere nella vita. Per diventare un esempio, per portare avanti le proprie battaglie di dignità e i propri ideali. L'ultimo caso è quello di Anna Muzychuk, scacchista ucraina che ha preferito rinunciare ai suoi due titoli mondiali pur di non ...

Atletica : Meeting Ottilia - Paralimpiadi e Aurora Greggi sono l'orgoGlio del Cus Savona 2017 : Nel 2018 la manifestazione si svolgerà il 23 maggio sarà nuovamente inserita nel "CIRCUITO Meeting FIDAL", beneficiando della diretta STREAMING e avendo già in ogni gara il meglio degli atleti ...

Il Panathlon Garfagnana premia i miGliori atleti studenti e protagonisti nel fair play : ...del Panathlon Club è stata l'occasione da parte del presidente Bianchini di ripercorrere le tappe di questi quattro decenni che ha visto sempre il Panathlon attivo nella valorizzazione dello sport, ...

Atletica - Daniele Meucci : “Il 2017 l’anno della rivincita. A Tokyo 2020? VoGlio correre bene” : E’ un Daniele Meucci determinato quello che si proietta alla “We Run Rome“, corsa romana giunta alla settima edizione (programmata il prossimo 31 dicembre) nella quale l’ingegnere informatico italiano vuol fare bene. Una gara nella quale Meucci era giunto secondo nel 2015. “Avevo vinto nel 2012. Vado per fare bene – le prime parole dell’atleta nostrano al correre dello Sport – Vincere è sempre la ...

Il CIO ha pubblicato le istruzioni per accessori - equipaggiamenti e uniformi che Gli atleti russi dovranno usare alle Olimpiadi Invernali : Al termine dell’incontro con i rappresentati del Comitato Olimpico russo, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha stabilito le linee guida principali per accessori, equipaggiamenti e uniformi con cui gli atleti russi indipendenti si dovranno presentare alle prossime Olimpiadi di Pyeongchang. Le The post Il CIO ha pubblicato le istruzioni per accessori, equipaggiamenti e uniformi che gli atleti russi dovranno usare alle Olimpiadi ...

AGli atleti paralimpici russi vietato parlare di Russia nei social network - : Lo ha riferito alle agenzie di stampa russe l'allenatrice della squadra paralimpica russa per lo sci e il biathlon Irina Gromova. Gli sciatori e biathleti russi che ambiscono a prendere parte ai ...

Torre Annunziata - Gran Galà dello Sport - premiazione deGli atleti torresi protagonisti nel 2017 : Gran Galà dello Sport a Torre Annunziata . Organizzata dall'Assessorato agli Eventi, guidato da Floriana Vaccaro, la kermesse quest'anno avrà come tema lo Sport senza frontiere, simbolo di integrazione e condivisione sociale. Gli atleti Torresi che si sono distinti nel 2017 nelle loro discipline - taekwondo, calcio, judo, karate, basket, pallavolo, vela,...

Oriundi d'Austria - ecco Gli atleti azzurri che avrebbero potuto portare medaglie a Vienna : E se il Sudtirolo fosse stato austriaco? Quante medaglie in più avrebbe guadagnato negli sport il Paese oggi guidato da Sebastian Kurz? ecco alcuni dei campioni italiani originari dell'Alto Adige.

Atletico Madrid - nel 2018-2019 si cambia : la seconda maGlia sarà blu con inserti rossi : Anticipazioni seconda maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid sta finora disputando una stagione caratterizzata da qualche alto e basso di troppo, ma nonostante l’amarezza per l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League la formazione di Simone vuole chiudere al meglio questa annata in Liga ed Europa League. Già da ora possiamo però farci un’idea […] L'articolo Atletico Madrid, nel 2018-2019 si ...

Gran Galà dello Sport a Reggio Calabria : premiati Gli atleti che hanno portato in alto il nome della città : A Reggio Calabria la cerimonia di premiazione degli Sportivi organizzata dal Comitato Regionale Coni, nel settore Lotta premiato l'atleta della gloriosa Società Sportiva centenaria Fortitudo 1903, ...

Pres. Atletico Madrid : 'Griezmann? Se Gli offrono il doppio dell'ingaggio...' : Antoine Griezmann lascerà l' Atletico Madrid , una conferma implicita arriva anche dal presidente Enrique Cerezo : 'Se un giocatore mi chiede di partire - riporta Sport - è perché ha offerte economiche migliori altrove. Non conosco nessuno che resti nella sua azienda se un'altra gli offre il doppio del suo ingaggio'.