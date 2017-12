Gli articoli più letti di Quotidiano Piemontese nel 2017

Il meglio del 2017. Ecco Gli articoli che avete amato di più : Claudia Ferrazzi, nata a Bergamo 40 anni fa " una Laurea allo IULM in Relazioni Pubbliche, un master in politica europea a Bruxelles e l'ingresso all'École Nationale d'Administration " fa le valige e ...

Fattoquotidiano.it - ecco quali sono stati Gli articoli più letti del sito nel 2017 : Un anno di notizie. Un anno di inchieste e di analisi. Un anno in cui i lettori del Fattoquotidiano.it hanno potuto informarsi sui fatti di cronaca, soffermarsi sui casi più discussi, tenere gli occhi bene aperti sull’attualità, sulla politica estera, sul costume. quali sono stati i contenuti più letti sul nostro sito? La cronaca, con il caso dei due carabinieri fiorentini accusati di stupro, l’efferato omicidio di Noemi Durini. E ...

FQMagazine - ecco Gli articoli più letti (e più belli - secondo noi) del rotocalco del Fatto.it nel 2017 : FQMagazine, il rotocalco del Fatto.it, è nato tre anni fa con l’obiettivo di raccontare il costume, la cultura, il cinema, la musica, i sentimenti, le passioni, il lato più leggero della vita. Una scommessa, che a oggi si può dire vinta: i numeri crescono, di mese in mese, sia come utenti unici che come pagine viste (con un +38% rispetto allo scorso anno). Sulle pagine di quella che è la parte più leggera del nostro sito ci occupiamo di ...

Da Mps alle regole sui licenziamenti - ecco Gli articoli più letti nel 2017 : Le inchieste sulle banche, ma anche la tecnologia, la cronaca del terremoto di Rigopiano, i giovani in cerca di lavoro che decidono di lasciare l'Italia, le novità in materia di lavoro e licenziamenti e l'attentato di Barcellona. Questi sono solo alcuni

ROMA – La stagione natalizia 2017 ha fatto segnare un nuovo record di vendite su Amazon. Anche quest'anno i clienti hanno apprezzato l'ampia selezione, i prezzi convenienti e la consegna veloce ordinando per tempo e senza stress i propri regali di Natale. Il Black Friday è stato il giorno con il più alto numero di

Gli articoli più letti quest’anno sul sito di Internazionale : I reportage sull’Italia, i video di Alain de Botton, gli articoli sull’immigrazione, le opinioni di Oliver Burkeman, la serie del Guardian in quattro video contro i tabù sessuali: gli articoli più letti nel 2017. Leggi

Settimana bianca : gli italiani si preparano alla partenza online - cresce del 164 - 4% l’interesse per Gli articoli da montagna : Le vacanze di Natale sono ormai alle porte e, secondo una recente indagine di Confesercenti SWG[1], gli italiani si stanno preparando alla pausa invernale “con la valigia in mano”: le stime parlano di 16,6 milioni di concittadini che si concederanno un viaggio nel periodo delle prossime festività, circa 3,3 milioni in più dello scorso anno. Secondo il sondaggio, il 29% degli intervistati preferirà trascorrere le vacanze in montagna (+6% rispetto ...

Inchiesta diritti tv - Galliani nel mirino per due bonifici alla moGlie. I legali : "Articoli diffamatori" : "Il contenuto della conversazione dunque - si legge nella nota - nulla ha a che vedere con il mondo del calcio e riguarda una vicenda personale trasparente e ampiamente documentata. Ovviamente si ...

Black Friday di Amazon : ecco le offerte suGli articoli di home entertainment! : ... TV-Soundbar e Sistema Audio Wireless, Controllabile da Smartphone, Tablet e PC, Nero - 13% di sconto Sonos PLAYBASE Soundbase Wireless per L'home Theater e Lo Streaming Musicale, Nero - 13% di ...

Breve antologia deGli articoli di Scalfari contro Berlusconi Video : Le parole pronunciate da Eugenio Scalfari [Video]martedì scorso, 21 novembre, durante la trasmissione di La7 DiMartedì, condotta da Giovanni Floris, sono ormai rimaste scolpite nell’immaginario collettivo degli italiani. “In caso di estrema necessita' di un’alleanza con #Berlusconi il Pd può farla – ha sentenziato il fondatore di #Repubblica, aggiungendo poi – chi voterei tra Di Maio e Berlusconi? Sceglierei Berlusconi”. Il gelo calato nello ...

Giornalismo : Premio Polidoro - entro il 28 la presentazione deGli articoli : Gli articoli, i servizi e le inchieste giornalistiche riguardanti la cultura, l'economia, la società e le tradizioni popolari dovranno risultare pubblicati, radiotrasmessi, teletrasmessi o messi on-...

Amazon sconta del 20% tutti Gli articoli usati e ricondizionati Warehouse Deals : Amazon sconta del 20% tutti i prodotti usati e ricondizionati Warehouse Deals, tra cui smartphone, tablet Android e accessori. L'articolo Amazon sconta del 20% tutti gli articoli usati e ricondizionati Warehouse Deals è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

USA - il 15 novembre 1777 l’approvazione deGli articoli della Confederazione : Il 15 novembre 1777, durante il Secondo Congresso Continentale, i rappresentati delle 13 colonie britanniche in nord America approvarono gli Articoli della Confederazione, che di fatto rappresentarono la prima Costituzione statunitense ed entrarono in vigore nel 1781. L’obiettivo dell’approvazione degli Articoli era semplice: far sì che i vari Stati fossero legati da un vincolo. Di […] L'articolo USA, il 15 novembre 1777 ...