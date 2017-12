Gli amici ricordano la scomparsa di Maurizio Montanari ad un anno dalla scomparsa

VIDEO | "Non abbandonateli" - l'appello deGli amici vip di "Dalla parte degli animali" : Marisa Laurito, Lino Banfi, Davide Mengacci, Barbara de Rossi sono solo alcuni dei vip che in un VIDEO messaggio hanno lanciato un appello in difesa degli animali, soprattutto in questi giorni di festa: “Non li abbandonate”

FLAVIO BRIATORE & ELISABETTA GREGORACI SI SONO LASCIATI/ La coppia si separa : l'imprenditore si gode Gli amici : FLAVIO BRIATORE ed ELISABETTA GREGORACI si SONO LASCIATI! La coppia si separa ma l'opinione del web si divide: ecco la reazione dei fan della coppia alla rottura.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 08:08:00 GMT)

LORELLA BOCCIA E NICCOLO' PRESTA SI SPOSANO / L'amicizia tra la ballerina e la fiGlia di Paolo Bonolis : LORELLA BOCCIA e Niccolò PRESTA si SPOSANO! Proposta di matrimonio in Kenya: la ballerina annuncia le imminenti nozze su Instagram "Ho detto sì".(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 22:13:00 GMT)

Lorella Boccia - la ballerina di Amici si sposa : il futuro marito è il fiGlio di Lucio Presta : Amici: la ballerina Lorella Boccia sposa Niccolò, il figlio di Lucio Presta Lorella Boccia si sposa. La popolare ballerina di Amici, nonché ex conduttrice di Colorado, ha risposto affermativamente alla proposta di matrimonio del fidanzato Niccolò. Proposta arrivata al caldo, in Kenya, dove la coppia si trova per trascorrere insieme il Capodanno.

Stupra per 8 anni fiGlio di amici : Per otto anni ha compiuto, con costrizioni e minacce, ogni tipo di abuso sessuale nei confronti del figlio di una coppia amica di famiglia . Gravi episodi di adolescenza violata portati alla luce ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ Gli amici della cantante preoccupati per il suo eccessivo stress : La relazione tra Justin Bieber e Selena Gomez prosegue, anche se gli amici della cantante non sono affatto tranquilli, preoccupati per il suo eccessivo stress.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 02:37:00 GMT)

Vedere i “Mi Piace” deGli amici su Instagram : Quante volte avreste voluto Vedere a quali post o a quali profili Instagram mettesse “Mi Piace” un vostro amico? In questa guida su come Vedere i “Mi Piace” degli amici su Instagram, scopriremo che è possibile farlo, ma con qualche limitazione! La guida è semplicissima e l’unico requisito è avere installata l’applicazione sul proprio smartphone. Inoltre essa è praticamente identica sia per Android che per ...

Sgozzato nel suo garage. Si cerca tra Gli amici stretti : C'è un uomo in qualche modo legato al morto o a qualcuno a lui molto vicino dietro l'omicidio di Solaro? Si rischia con estrema facilità di apparire incivili e davvero indelicati parlando e azzardando pubbliche illazioni sulla vita privata di un'altra persona, soprattutto quando la stessa non è più qui per poter dire la sua; quando quella stessa vita le è stata tolta da altri in maniera inaspettata e violenta. Per questo gli ...

Arturo - accoltellato alla gola a 17 anni - trasferito all'ospedale Monaldi : la visita deGli amici : Non appartiene «ad un contesto di clan» ed i suoi genitori «sono incensurati» fa sapere Luigi Rinella, capo della Squadra Mobile di Napoli, ma per lui ora c'è...

Domenico Diele torna libero alla vigilia di Natale. L’indignazione di famiGliari e amici della donna che ha investito : “Senza parole” : Domenico Diele torna libero. Per l’attore, che la notte del 24 giugno scorso ha travolto e uccise una donna di 48 anni, Ilaria Dilillo, il 24 dicembre scadono i termini di custodia cautelare. Il 31enne è infatti ai domiciliari nella casa di Roma della nonna e risponde del reato di omicidio stradale aggravato. La pm Elena Cosentino aveva presentato una istanza per obbligo di dimora ma il gup del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo, non ...

Chi è la miGlior Rivelazione di Amici 2017? Riki o Ermal Meta? VOTA : Il 2017 è stato un anno spettacolare per Maria De Filippi che ha permetto a grandi artisti di entrare ufficialmente nel panorama musicale italiano e di avere un trampolino di lancio non indifferente. Ma chi è la vera Rivelazione di Amici? Noi abbiamo spulciato tutti i cantanti abbiamo scelto i due che hanno venduto più album. Stiamo parlando di Riki, vincitore della sezione canto di Amici 2017, e Ermal Meta che, dopo aver conquistato il ...

Riki/ Video - la star di Amici 16 : "L'album 'Mania mi rende orgoGlioso" (Music) : Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, tra gli ospiti della nuova puntata di Music, programma musicale in onda su Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 06:59:00 GMT)