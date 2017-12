Gli album più attesi in uscita nel 2018

TIROMANCINO/ Video - nuovo album in primavera per ZampaGlione e soci (L'anno che verrà) : Video, i TIROMANCINO sono pronti per uscire con un nuovo album in primavera per la gioia di tutti i loro fans. Su Twitter Federico Zampaglione ha dato l'annuncio. (Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 08:51:00 GMT)

2017 in musica - Gli album più belli dell’anno secondo Billboard : Indietro 30 dicembre 2017 ROMA – Un altro anno si fa per chiudere ed è tempo di bilanci. Il 2017, dal punto di vista musicale, è stato veramente prolifico. Da Divide di Ed Sheeran, uscito lo scorso 3 marzo, a Reputation di Taylor Swift che i fan ascoltano ininterrottamente, invece, dal 10 novembre. Da non […] L'articolo 2017 in musica, gli album più belli dell’anno secondo Billboard sembra essere il primo su NewsGo.

Le novità 2018 sullo streaming nella classifica FIMI - Gli ascolti Spotify per album e singoli più venduti della settimana : Cambia la considerazione dello streaming nella classifica FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana in Italia. Dopo il provvedimento che ha consentito di inserire nel conteggio anche gli stream effettuati su piattaforme apposite, tra le quali Spotify, si correi ai ripari e la FIMI annuncia le nuove regole, valide dal 1° gennaio del 2018. Tra pochi giorni, quindi, gli ascolti effettuati dagli utenti su Spotify influiranno in ...

La classifica dei libri e deGli album più venduti su Amazon : Indietro 29 dicembre 2017 ROMA – Un anno di novità letterarie e musicali giunge al termine e Amazon traccia lo scenario dei gusti degli italiani attraverso le classifiche dei libri e degli album più venduti su Amazon.it nel 2017. Nella classifica dei 10 libri più venduti nel 2017 a farla da padrone sono soprattutto titoli […] L'articolo La classifica dei libri e degli album più venduti su Amazon sembra essere il primo su NewsGo.

I 50 miGliori album del 2017 (Parte seconda : la top 20) : 20. Arca – Arca Ho fatto ascoltare questo disco a Leonardo, mio nipote, nel giorno del suo decimo compleanno. Non l’ha capito, ma l’ha voluto ascoltare fino alla fine – di solito è molto più sbrigativo – perché le atmosfere gli ricordavano quelle di un film horror e poi perché gli sembrava non somigliasse a nessuna altra musica esistente in natura. Poi mi ha chiesto se mi piace la musica classica. Non so se le cose ...

I 50 miGliori album pop-punk (30-10) - : La politica non se la sta passando tanto bene adesso e l'economia è orribile, ma i MxPx hanno sempre rivoltato le cose, facendo ciò che potevamo nelle nostre vite per andare avanti". S.E. 26. 'Snap!' ...

I 50 miGliori album pop-punk (50-30) - : 'Breaking Things' di All (1993) Dopo che il cervellotico frontman dei Descendents Milo Aukerman ha deciso di dedicarsi finalmente alla scienza invece che al punk nel 1987, i membri rimasti hanno ...

Riki/ Video - la star di Amici 16 : "L'album 'Mania mi rende orgoGlioso" (Music) : Riki, pseudonimo di Riccardo Marcuzzo, tra gli ospiti della nuova puntata di Music, programma musicale in onda su Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 06:59:00 GMT)

La videoricetta della caprese foresta di Gay Odin - il segreto è neGli albumi a sbuffo : L'azienda si è da poco aperte anche al mondo delle torte al cioccolato: dalle crostate ai tartufi al tiramisù alla caprese foresta. Per ora presenti solo nel point Cioccolata foresta a via Carducci a ...

La classifica deGli album che hanno venduto di più in Italia su iTunes nel 2017 : Come ogni fine anno è tempo di classifiche! Apple ha diffuso la top 10 degli album che hanno ottenuto maggior successo sulle sue piattaforme, in particolare ci soffermiamo sulla classifica dei dischi più venduti su iTunes. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto trovi la classifica dei più popolari. Piccolo spoiler: sono tutti artisti Italiani tranne uno, indovina di chi si tratta? [arc ...

I miGliori album stranieri e italiani del 2017 : Da Kendrick Lamar ai Ninos du Brasil: tutta la musica migliore che è finita nelle canzoni del weekend nel 2017. Leggi

Tu sì que vales l'album : va in onda il meGlio del talent del sabato sera di Canale 5 : Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . Tu sì que vales la finale: ecco i 16 finalisti Sarà un'occasione per ...

Il film di Jovanotti Oh - Vita! Making An Album arriva anche in televisione : tutti i dettaGli : Ieri in diverse sale UCI Cinema italiane è stato proiettato il film di Jovanotti Oh, Vita! Making An Album, il documentario che riassume le fasi di ideazione e lavorazione del nuovo Album del cantautore. Domenica 10 dicembre si è tenuto il Jova Day, ovvero una giornata totalmente dedicata al cantante, che ha pubblicato lo scorso 1 dicembre il nuovo disco Oh, Vita!. Per tutta la giornata, in più di quaranta sale italiane, i fan di Jovanotti ...

Selfie & Told : Gli Yoop raccontano il primo album “Take Shelter” : “I’ve been struggling to find the pieces/ Of what was missing/ You complaining it’s none/ Of my business/ Let your eyes bleeding/ Don’t say it’s ok/ Although I wanted it down to the bone/ Don’t say it’s ok/ Although I owe it and I’ll come undone// […]” – “Rainbow” Take Shelter, il nostro primo album, […]