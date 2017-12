Gerusalemme capitale | Palestina richiama linviato in Usa

Iran riconosce Gerusalemme come capitale della Palestina : ... scatenando un'ondata di condanne e proteste da parte di tutto il mondo arabo e musulmano. Sempre oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia prenderà "presto" ...

Iran riconosce Gerusalemme come capitale della Palestina : Il Parlamento Iran iano ha votato oggi a favore di una legge che riconosce Gerusalemme come capitale della Palestina . Secondo l'agenzia di stampa ICANA, gestita dal governo Iran iano, 207 su 290 deputati hanno votato a favore della proposta. Rivolgendosi all'assemblea, il presidente del parlamento Ali Larijani ha definito "importante" il tempismo del voto."Questa legge è una risposta alla recente decisione degli Stati Uniti di riconosce re ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : ' Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele : Tutto ciò che possa creare un'economia chiara e stabile. A patto però che il denaro non finisca alle famiglie dei terroristi come ricompensa per gli atti criminali dei loro parenti contro di noi. ...