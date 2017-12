GABRY PONTE Equilibrio tra i classici della musica e i remix del momento Capodanno in

Da GABRY PONTE a Loredana Bertè : tutti gli ospiti del Capodanno di Canale 5 : Rai Uno sarà in diretta da Maratea mentre Canale 5 proporrà il suo live da Bologna dall’Unipol Arena. La serata si chiama Wind Capodanno in musica. A condurla Federica Panicucci. Su Tv Sorrisi e Canzoni, la Panicucci ha fornito anticipazioni sugli ospiti…Continua a leggere →

Il concerto di Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e GABRY PONTE : programma della serata - bus e navette : Conto alla rovescia per il concerto di Capodanno 2018 a Bari con Marco Mengoni e Gabry Ponte. Il grande appuntamento live con la musica italiana è per la serata di domenica 31 dicembre in Piazza Prefettura a Bari per un grande concerto che accompagnerà gli spettatori nel nuovo anno. La serata in musica in compagnia di Radionorba è completamente gratuita e avrà inizio intorno alle 22 con il preshow animato in compagnia dei dj di ...

GABRY PONTE e Sergio Sylvestre : "In The Town" - il video : ... vestita di tutto punto come la protagonista di un film di spionaggio , consegna a Gabry Ponte una misteriosa valigia 24 ore che conterrebbe tutto il mondo . Questa valigetta rappresenterà il fulcro ...

In the town - il testo e il video del singolo di GABRY PONTE feat. Sergio Sylvestre : MUSICA E... Ecco il testo e il videoclip di In the town, il singolo di Gabry Ponte feat. Sergio Sylvestre. In the town il singolo di Gabry Ponte feat. Sergio Sylvestre (audio), brano cross-over che unisce sound dance e testo dal sapore pulp prosegui la letturaIn the town, il testo e il video del singolo di Gabry Ponte feat. Sergio Sylvestre pubblicato su Realityshow 21 ottobre 2017 12:25.

