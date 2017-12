Fuochi d' artificio Capodanno 2018 Video | da Sidney Australia a Londra | gli spettacoli

Fuochi d'artificio fuorilegge - a Napoli è corsa alla bomba di 'Kim 'o coreano' : C'era una volta il 'pallone di Maradona', figlio degli anni trionfali del Pibe de oro con la maglia del Napoli. Poi arrivarono altri nomi altisonanti come Tsunami e la bomba Bin Laden. Chili e chili ...

FOCUS AZZURRO – Il Napoli brilla ma senza Fuochi d’artificio : Capitan Hamsik segna una splendida rete in trasferta contro il Crotone e regala al Napoli il titolo di campione d’inverno. Contro i rossoblu di Zenga, il Napoli non ha giocato una buona partita, preferendo fare lo stretto necessario per vincere la gara e tenere lontana la Juvenuts in classifica. Decisamente buona la partita della difesa. […] L'articolo FOCUS AZZURRO – Il Napoli brilla ma senza fuochi d’artificio proviene ...

Capodanno - rischio Fuochi d’artificio : ecco i consigli della Polizia : Aumenta l’allerta in vista dei tradizionali festeggiamenti di Capodanno in riferimento in particolare all’utilizzo di fuochi d’artificio. Ormai – spiega la Polizia di Stato – da diverso tempo, grazie ad una maggiore coscienza dei rischi connessi all’utilizzo di fuochi vietati, diminuisce il numero dei feriti che allo scadere della mezzanotte incominciano a presentarsi nei pronto soccorso d’Italia. La Polizia ...

Come usare i Fuochi di artificio : i tutorial della Polizia : Come usare correttamente i fuochi d'artificio Non usare fuochi d'artificio proibiti Riparati in un posto sicuro quando si usano fuochi d'artificio Se un fuoco d'artificio non si accende buttalo via e...

Fuochi dartificio : nove appuntamenti per ammirare i più belli : ... dove strepitosi Fuochi d'artificio " si dice tra i più spetacolari del mondo - illuminano la magnifica baia affacciata sull'Oceano, in cui spiccano l'inconfondibile ponte e la spettacolare Opera ...

Dramma al festival dei Fuochi d'artificio a Cuba : 39 feriti - molti bambini - : In precedenza si parlava di 22 feriti. "L'esplosione dei fuochi d'artificio ha provocato 39 feriti, tra cui 6 bambini di età compresa tra gli 11 e i 15 anni mentre assistevano al famoso carnevale", ...

Cuba - esplosione al festival di Fuochi d'artificio : decine di feriti - alcuni bambini sono gravi : Almeno 40 persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste ferite nell'esplosione di fuochi d'artificio durante un famoso carnevale Cubano alla vigilia di Natale; circa 20 quelli in gravi condizioni. Lo riportano i media internazionali. Tra i feriti anche diversi bambini.L'incidente è avvenuto al tradizionale festival Parrandas nella città di Remedios, che ha luogo ogni 24 dicembre e richiama migliaia di Cubani e molti turisti. Tutti ...

