Franco Morbidelli | “Vi racconto il mio Mondiale | qualcosa di irraggiungibile E ora

Moto - Quante premiazioni al Coni per gli italiani delle due ruote : Collare d'oro a Kiara Fontanesi - Tony Cairoli e Franco Morbidelli : Così come Kiara Fontanesi, ragazza dei record con i suoi cinque Campionati del Mondo vinti nel Motocross Femminile. Dal canto suo, Franco Morbidelli ha riportato in Italia il titolo della classe ...

Motomondiale - Franco Morbidelli e non solo. L’Italia ha superato la crisi ed è tornata grande : É appena finito il Motomondiale 2017 ma è già ampiamente tempo di concentrarci sul 2018. Un anno che si apre con una sensazione netta: l’Italia delle due ruote non stava così bene da diverso tempo. Dopo otto anni un pilota italiano (Franco Morbidelli) è tornato a vincere un titolo iridato (quello della Moto2) e nelle tre classi partiamo con speranze concrete di fare bene e con diversi piloti, giovani e non, grazie anche ad una nuova ...

MotoGP : Franco Morbidelli - 'Tutti noi siamo gli eredi di Rossi' : Logicamente, mi manca qualcosa dal punto di vista della mia guida, non so se la Yamaha sia più facile da guidare, ero molto a mio agio con la Honda e mi è piaciuta molto.' Il campione del mondo in ...

Franco Morbidelli mondiale - festa e fuga romantica con Francesca : Pesaro, 18 novembre 2017 - Mentre molti suoi colleghi piloti sono ancora impegnati nei test di fine stagione, lui, Franco Franky Morbidelli , celebra oggi l'investitura ufficiale di campione del mondo ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2017 (14 novembre) in DIRETTA : tutti in pista pensando al 2018! Si testano le nuove moto - in pista anche Franco Morbidelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test di Valencia, sul tracciato Ricardo Tormo per la motoGP. Non è ancora venuto il momento delle vacanze per il Circus della classe regina. I team infatti proveranno le nuove creatore 2018 in una due giorni dal 14 al 15 novembre (6 ore al giorno) molto interessante nella quale Honda, Ducati e Yamaha e tutti il resto delle scuderie protagoniste della top class raccoglieranno i ...

Moto2 - classifica finale Mondiale 2017 : Franco Morbidelli chiude a 308 punti - mentre Oliveira arriva ad un passo da Luthi. Quattro italiani nei primi nove : Con la vittoria di Miguel Oliveira nel GP di Valencia si è concluso il Mondiale di Moto2 2017. Il titolo era già stato ampiamente assegnato al nostro Franco Morbidelli (EG 0,0 VDS) che chiude a quota 308 punti, mentre le prime posizioni erano blindate. Secondo posto finale per Thomas Luthi (CarXpert) che, non avendo corso per l’infortunio di Sepang, rimane fermo a 243 punti. Terzo è Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) che con i 25 punti di ...

LIVE Moto2 - GP Valencia 2017 in DIRETTA : gara. Franco Morbidelli vuole chiudere con la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio di Valencia della Moto2, ultima prova del Mondiale 2017. Tutti gli occhi sono puntati su Franco Morbidelli. Il pilota romano ha conquistato il titolo di campione del Mondo due settimane fa e vuole chiudere in bellezza il suo ultimo anno in Moto2 prima di passare nella classe regina. Morbido andrà a caccia della nona vittoria in stagione, con cui eguaglierebbe il recordo di Marc ...

Moto2 - GP Valencia 2017 : risultato e classifica prove libere 1. Oliveira davanti a tutti - 5° Franco Morbidelli : La Ktm, anche nelle prime prove libere del GP di Valencia, sembra ormai aver materializzato il sorpasso sulla Kalex in termini di velocità e prestazioni in Moto2. La scuderia austriaca ha concluso davanti a tutti grazie al crono di 1’35″847 realizzato dal portoghese Miguel Oliveira, da molti già indicato come il grande favorito in vista del Mondiale 2018. Il lusitano, sempre molto consistente sia sul giro secco sia sul passo gara, ha ...

Moto2 - Franco Morbidelli : “Il segreto per vincere il Mondiale? E’ stato determinante rischiare” : Ha fatto finalmente ritorno in Italia Franco Morbidelli dopo il trionfo nel Mondiale Moto2 2017 suggellato dal terzo posto in Malesia alle spalle della coppia Ktm formata dal portoghese Miguel Oliveira e dal sudafricano Brad Binder. Un’annata straordinaria per il “Morbido” condita da 8 successi che lo hanno proiettato fin dall’esordio in Qatar in vetta alla classifica iridata: “Penso sia stato determinate rischiare. ...

Motomondiale - Franco Morbidelli saprà imporsi anche in MotoGP? Rossi quasi 40enne - Dovizioso over30. L’Italia cerca volti nuovi : In attesa che il GP di Valencia, tra poco più di una settimana, dia la risposta definitiva sul Mondiale 2017 nella classe regina, ci si proietta già alla stagione pRossima pensando ai nuovi arrivati nella massima categoria del motociclismo. Tra i novizi vi è anche Franco Morbidelli, neo campione del mondo della Moto2, che, dall’anno pRossimo, sfiderà il proprio mentore Valentino Rossi e tutti gli altri per iniziare a farsi largo nel gotha ...

Motomondiale 2018 : le prospettive di Franco Morbidelli in MotoGP. Il campione del Mondo della Moto2 è pronto a stupire : Aveva dichiarato di volerci cominciare a pensare dal giorno dopo Valencia ma siamo certi che anticiperà i tempi. Già tra qualche giorno, dopo i meritati festeggiamenti per il Mondiale Moto2 conquistato ieri a Sepang, la testa di Franco Morbidelli volerà inevitabilmente alla prossima stagione, quella del debutto tra i “grandi”. Il pilota romano correrà in MotoGP, sempre nel team Marc VDS, lo stesso con cui ha trionfato nella classe ...

MotoGP - Valentino Rossi loda Franco Morbidelli : “Sono contentissimo e molto fiero di lui. Ha vinto 8 gare - significa che ha dominato la stagione” : “Sono contentissimo e molto fiero di Franco (Morbidelli ndr,). Si è meritato questo titolo perché quest’anno era a un livello superiore a quello di tutti gli altri. Ha vinto 8 gare, significa che ha dominato la stagione. Cosa potrà fare in MotoGP dal pRossimo anno? Credo che potrà essere competitivo da subito anche in MotoGP. È vero, saremo rivali, parleremo meno di questioni tecniche ma non credo che il nostro rapporto cambierà troppo, ...

Il trionfo di Franco Morbidelli : coi consigli di Vale e il ricordo di papà : Ci sono persone che persino nei momenti più concitati riescono a non far trasparire nulla di se stessi, e altre invece che, soprattutto quando si emozionano, tradiscono nello sguardo una specie di fiume in piena. Franco Morbidelli, pilota romano fresco campione del mondo in Moto2, rientra senza alcun dubbio nella seconda categoria, di quelli che dietro il sorriso – come quello che ha sfoggiato sul traguardo del Gran Premio in Malesia ...