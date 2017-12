Francesco Gabbani | Grillo | Renzi e Berlusconi? Grandi showman Voterei tutti e tre

Il 2017 in musica fra Mina Celentano e Vasco Rossi e Francesco Gabbani : Milano. L’anno che sta per finire ha fatto registrare una innovativa novità nel campo della musica: infatti il 98% degli utenti attivi online ascolta musica tramite modalità in licenza, il 46% degli utenti utilizza un servizio di streaming audio. Tra…Continua a leggere →

Una canzone per la sicurezza stradale : la campagna con Francesco Gabbani e il contest #buonmotivo Anas : Il contest #buonmotivo Anas fa parte della campagna per la sicurezza stradale ed è attivo fino al mese di febbraio 2018. L'obiettivo del concorso è quello di trovare una canzone per la promozione della sicurezza su strada e a proporlo agli utenti è Anas spa, la società che gestisce in Italia la rete stradale e autostradale di interesse nazionale. "Sulla strada c’e` sempre un buon motivo per essere responsabili", è il claim della nuova ...

Francesco Gabbani conquista le ricerche Google Italia del 2017 : Cercata, cercatissima "Occidentali's Karma"! La canzone di Francesco Gabbani ha vinto il Festival di Sanremo e il Premio della Critica all'Eurovision 2017, accumulando record su record: l'ultimo arriva dalle classifiche delle ricerche Google più cliccate nell'anno. Scopri di più nel video! [arc id=”1637bb2b-ecfa-4091-8dd8-dbb04f836031″] Ti ricordi ancora "Occidentali's ...

Regali di Natale : quelli che faremmo a Francesco Gabbani : Sulla vostra lista dei Regali di Natale c’è un uomo creativo e ironico? Amante dei colori accesi e dallo stile casual ma originale? Che si tratti di un amico, di marito, fidanzato o di un parente, la nostra gallery di idee shopping ispirata al cantautore Francesco Gabbani vi aiuterà a trovare il regalo giusto. Probabilmente lo ricorderete in maglione arancione (jeans e sneaker), mentre balla sul palco dell’Ariston una danza tribale affiancato ...

Il medley esplosivo di Francesco Gabbani a Music fa riflettere e introduce Centro di gravità permanente (video) : Francesco Gabbani a Music si rivela il fenomeno di punta del 2017. Il cantautore di Carrara guadagna il Centro del palco con Tra le granite e le granate, uno degli ultimi singoli estratti da Magellano. Attesa la disamina di Occidentali's Karma, che ormai si ripete da quasi un anno dopo la vittoria al Festival di Sanremo e prontamente arrivata, ma anche quel qualcosa in più che Gabbani rivela in ogni sua intervista. Si legge entusiasmo per la ...

Francesco Gabbani/ "Oggi parliamo di Karma da occidentali un po' per moda" (Music) : Il cantante italiano Francesco Gabbani ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 22:38:00 GMT)

Music | Puntata del 13 dicembre | Diretta | Francesco Gabbani : Diretta di Music.[live_placement] prosegui la letturaMusic | Puntata del 13 dicembre | Diretta | Francesco Gabbani pubblicato su TVBlog.it 13 dicembre 2017 22:37.

Ufficiali gli ospiti di Music del 13 dicembre - da Francesco Gabbani a Patty Pravo : anticipazioni : Gli ospiti di Music del 13 dicembre sono stati annunciati. Paolo Bonolis conduce la seconda puntata del programma di Canale 5 circondandosi di alcuni dei nomi più importanti della Musica italiana e internazionale, tra cui spicca anche il nome del violinista David Garrett. A Music ci sarà spazio anche per Patty Pravo, la ragazza del Piper divenuta una diva incontrastata della Musica italiana, ma anche Francesco Gabbani. Se Nicoletta ...

Francesco GABBANI/ A lavoro per un nuovo disco? (Music) : Il cantante italiano FRANCESCO GABBANI ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 05:18:00 GMT)

Music - anticipazioni puntata del 13 dicembre : ospiti Checco Zalone-Mickey Rourke-Francesco Gabbani-Patty Pravo-Claudio Santamaria... : Mercoledì 13 dicembre alle 21.25 su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della seconda edizione di Music (voto: 6), il programma condotto da Paolo Bonolis (8) con Luca Laurenti dal Teatro 5 di Cinecittà a Roma. Music il 6-13-20 dicembre su Canale 5 con Paolo Bonolis-Luca Laurenti: ospiti Riki, Checco Zalone, Levante, Gianni Morandi, Negramaro... prosegui la letturaMusic, anticipazioni ...

Nasce RTL 102.5 Live Session : primo ospite Francesco Gabbani - mercoledì 13 dicembre : Alcuni estratti saranno saranno anche in onda come pillole sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it per poter vivere le immagini inedite di un Live irripetibile. ...

Francesco Gabbani a Che Tempo Che Fa presenta il singolo La Mia Versione Dei Ricordi - capitolo finale di un anno di successi (video) : Francesco Gabbani a Che Tempo Che Fa ha presentato il nuovo singolo La Mia Versione Dei Ricordi, quarto brano estratto dal fortunato album Magellano. Domenica 10 dicembre, Francesco Gabbani si è esibito nel programma di Fazio al pianoforte e con la band al completo, in modo da ricreare l'atmosfera suggestiva della ballata. La Mia Versione Dei Ricordi, infatti, è un brano molto introspettivo e malinconico, in cui il protagonista cerca di dare ...

Francesco Gabbani / La mia versione dei ricordi : "È il mio brano più vero" (Che tempo che fa) : Francesco Gabbani a Che tempo che fa: “Ecco come festeggerò tutte le gioie di quest'anno”. Le ultime notizie sul cantautore di Carrara, pronto a presentare il suo nuovo singolo(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 23:10:00 GMT)