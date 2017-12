Forza Italia | Silvio Berlusconi | ' Sono in campo per ridare speranza e aiutare le persone

Acquisto auto blu - De Luca 'punisce' il dirigente. Ma Forza Italia : Quei soldi stanziati da giunta regionale : La Regione Campania ha stanziato 200mila euro per l'Acquisto di auto blu. Ma proprio quando la notizia è diventata pubblica - nei giorni scorsi dopo una nota del consigliere regionale forzista Armando ...

Forza Italia riparte da Corigliano : Per rilanciare l'economia in Italia, l'autorevole rappresentante forzista ha ricordato la proposta avanzata nei mesi scorsi con l'introduzione della flat tax, un'unica aliquota al 20%. In sala anche ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia : nelle nostre liste nessun transfuga da altri partiti : Il partito ha il vento in poppa, con alcuni sondaggi che lo danno già intorno al 20 per cento prima ancora che la vera campagna elettorale sia iniziata e che Silvio Berlusconi abbia iniziato a 'fare ...

Il Colle e la missione compiuta. "L'Italia ne esce rafForzata" : Si aggiunga la comunanza di valori, l'identica radice cattolico democratica, e in più l'intesa che matura con la consuetudine: anche qui, non occorre una particolare scienza per intuire che l'attuale ...

Via libera alla missione in Niger - il sì di Forza Italia a Gentiloni : Niente preclusioni neppure da parte dell'ex ministro della Difesa Ignazio La Russa (FdI), secondo cui le missioni all'estero 'hanno sempre contribuito a dare un ruolo di politica internazionale al ...

Sondaggi - nel 2017 tracollo del Pd. Forza Italia chiude a +3% : Parlano chiaro i dati raccolti da YouTrend, che ha raccolto 212 Sondaggi realizzati a livello nazionale nell'ultimo anno e ora traccia un bilancio di questo 2017, che si conclude con numeri impietosi per il Partito Democratico, in calo di 7 punti rispetto a inizio gennaio.Un crollo che ha travolto anche gli alleati di Alternativa Popolare, che dal 3.6% sono finiti all'1.2% nel consenso nazionale. È dunque solo consequenziale che ...

Forza Italia e M5S contro De Luca : "Ha speso 200 mila euro per le nuove auto blu" : Forza Italia e Movimento 5 Stelle all'attacco del governatore campano Vincenzo De Luca per la spesa sostenuta dalla Regione per il nuovo parco di auto blu."Le auto blu in Regione Campania tornano per Decreto e costeranno a tutti i contribuenti 200.000 euro" afferma il presidente del gruppo di Forza Italia, Armando Cesaro, commentando il Decreto 392 della Direzione Generale dell'Ufficio Struttura della Regione Campania che ne prevede la spesa. ...

Forza Italia denuncia De Luca : 'Spesi 200mila euro per le auto blu' : 'Le auto blu in Regione Campania tornano per Decreto e costeranno a tutti i contribuenti 200.000 euro'. Così il presidente del gruppo di Forza Italia, Armando Cesaro, commentando il Decreto 392 della ...

Economia 2017 : la Forza dei robot italiani e la crisi dei bitcoin (speriamo continui) : C'è molta Economia reale, tra le dieci "parole del 2017" censite da "L'Economia", il supplemento del Corriere della Sera. Si parla di "robot", con una produzione che vale in Italia oltre 6 miliardi di euro (il 10% in più che nel 2016, con importanti prospettive nel 2018: +6,2%, secondo "IlSole24Ore", 27 dicembre) e alimenta robuste importazioni (ne vendiamo pure in Cina, superando Germania e Stati Uniti).E di "Industry 4.0", la ...

Economia 1917 : la Forza dei robot italiani e la crisi dei bitcoin (speriamo continui) : C'è molta Economia reale, tra le dieci "parole del 2017" censite da "L'Economia", il supplemento del Corriere della Sera. Si parla di "robot", con una produzione che vale in Italia oltre 6 miliardi di euro (il 10% in più che nel 2016, con importanti prospettive nel 2018: +6,2%, secondo "IlSole24Ore", 27 dicembre) e alimenta robuste importazioni (ne vendiamo pure in Cina, superando Germania e Stati Uniti).E di "Industry 4.0", la ...

Rocco Siffredi pronto a entrare in Forza Italia se Berlusconi gli offre un posto : Il mondo dell' hard ha già avuto rappresentanza parlamentare all' inizio degli anni Novanta, quando Ilona Staller fu eletta deputata con il Partito Radicale. E proprio con Cicciolina, Siffredi entra ...

Il Pd cala e Forza Italia catalizza il voto antigrillino : Tutti, nella vita, amiamo contare e detestiamo essere ininfluenti. Questo, in generale, avviene in una serie di fenomeni umani, relazionali, sociali. Avviene naturalmente anche in politica, ed è una delle spiegazioni per quanto sta capitando nelle intenzioni di voto.Una parte minoritaria dell'Italia è fortemente attratta dal Movimento 5 Stelle, una parte maggioritaria ne è invece grandemente spaventata, o comunque detesta il ...

Il Pd cala - e Forza Italia catalizza il voto antigrillino : Tutti, nella vita, amiamo contare e detestiamo essere ininfluenti. Questo, in generale, avviene in una serie di fenomeni umani, relazionali, sociali. Avviene naturalmente anche in politica, ed è una delle spiegazioni per quanto sta capitando nelle intenzioni di voto.Una parte minoritaria dell'Italia è fortemente attratta dal Movimento 5 Stelle, una parte maggioritaria ne è invece grandemente spaventata, o comunque detesta il ...

Spelacchio - il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni : 'Simbolo della deriva grillina' : Dall'albero di piazza Venezia, diventato addirittura meta di pellegrinaggio, alle bancarelle di piazza Navona, Roma vive un Natale 'spelacchiato'. L'abete scelto dal Comune di Roma come albero di ...