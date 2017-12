Fine anno | Mattarella | ' Mi auguro ampia partecipazione al voto'

Politica - Guarda al futuro il discorso di Fine anno del presidente Mattarella : 'L'autentica missione della Politica continua il presidente consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la ...

DISCORSO MATTARELLA CAPODANNO 2018/ Messaggio Fine anno diretta streaming video : Presidente - testo integrale

Il discorso di Fine anno di Mattarella : Il voto, l'astensionismo, il lavoro e i giovani. Sono i temi più importanti che Sergio Mattarella ha toccato nei suoi tradizionali auguri al Paese.Un discorso di fine anno durato dieci minuti (guarda) in cui si è concentrato sull'anno che ci aspetta più che su quello appena passato. A partire dalle prossime elezioni politiche."Mi auguro un'ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a ...

CONTRO DISCORSO Fine anno BEPPE GRILLO/ Diretta streaming video Facebook : "sarò defilato - due blog diversi"

Discorso di Fine anno di Mattarella : “Ragazzi del 1999 andranno a votare - quelli del 1899 in guerra : ricordiamocelo” : Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conciso sul capolinea della legislatura e su quella che verrà dopo il voto di marzo 2018, il Capo dello Stato ha voluto condividere una riflessione: “I giovani nati nel 1999 voteranno per la prima volta per eleggere le nuove Camere. quelli nati cent’anni prima, nel 1899, andarono in guerra e molti di loro morirono: non dimentichiamolo”. Quanto agli ...

Il testo integrale del discorso di Fine anno di Mattarella : Di seguito il testo integrale del discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: Care concittadine e cari concittadini, un saluto cordiale e un grande augurio. A tutti coloro che sono in Italia e agli italiani che si trovano all’estero. Tra poco, inizierà il 2018. Settant’anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di ...

Mattarella - il discorso di Fine anno : “I partiti hanno il dovere di programmi realistici. Fiducia nei giovani al voto” : “I partiti hanno il dovere di programmi realistici”. Sergio Mattarella dallo studio alla vetrata si rivolge agli italiani, ma soprattutto ai rappresentanti politici prima della campagna elettorale. “L’orizzonte del futuro costituisce il vero oggetto dell’imminente confronto elettorale. Il dovere di proposte adeguate – proposte realistiche e concrete – è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi ...