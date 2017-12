Fine anno col botto per Huawei P9 | P9 Lite e P9 Plus | temi Star Wars di OnePlus 5T

Mattarella - lo schiaffo di Salvini : cosa farà mentre il presidente sarà in tv per il discorso di Fine anno : Da Matteo Salvini un sonoro schiaffo al presidente Sergio Mattarella nella sera di Capodanno. Negli stessi minuti in cui il presidente della Repubblica pronuncerà il suo tradizionale discorso di fine ...

Alta l'attenzione della Polizia di Stato per le festività di Fine anno : ... quali i reati di microcriminalità e segnatamente i furti in abitazione, e di altre forme di illegalità, quali ad esempio le violazioni delle norme che regolano gli spettacoli in luoghi pubblici o ...

DISCORSO MATTARELLA CAPODANNO 2018/ Diretta streaming video - messaggio Fine anno Presidente della Repubblica : DISCORSO Sergio MATTARELLA CAPODanno 2018 in Diretta streaming video, il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, oggi 31 dicembre 2017

Serie B mercato : primi botti di Fine anno - tre club di A sul nuovo Marchisio Video : Mancano solo 4 giorni all'inizio ufficiale del calciomercato [Video], ma in Serie B c'è grande fermento per le numerose trattative che i ds stanno portando avanti. Il Parma, per esempio, lavora per assicurarsi adeguati rinforzi in tutti i reparti della squadra. Il primo obiettivo è il centrocampista Antonio Junior Vacca, classe '90, del Foggia, il cui rapporto con i rossoneri sembra essere destinato a finire. In attacco, secondo la redazione di ...

Lecce - Fine anno da capolista e trequartista nel mirino : qual è la verità? Video : Bella gara quella di Trapani, con occasioni da una parte e dall'altra. Entrambi i mister recriminano e sono convinti che la propria squadra avrebbe meritato la vittoria: è il bello del calcio. Queste le dichiarazioni di Liverani, mister del Lecce [Video], ai microfoni di Rai Sport: Credo che oggi la squadra abbia fatto una gara importante. Ho contato almeno 6-7 parate straordinarie del loro portiere, meritavamo i tre punti. I miei giocatori mi ...

CONTRO DISCORSO Fine anno BEPPE GRILLO/ Diretta streaming video : il leader M5S fa il verso a Mattarella : BEPPE GRILLO, Diretta streaming video del CONTRO DISCORSO di FINE ANNO del leader del M5S al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Vacanze di Fine anno : è Roma la meta preferita dagli stranieri : “Prima in classifica fra le città italiane più gettonate dagli stranieri che hanno scelto di trascorrere le Vacanze natalizie in Italia, Roma potenzia il trend positivo del comparto turistico”. Lo dichiara Adriano Meloni, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro…Continua a leggere →

Mattarella - l'indiscrezione sul discorso di Fine anno : presidente a gamba tesa sulla campagna elettorale? : Quello di Sergio Mattarella sarà un discorso di fine anno più ottimista e più 'politico'. Secondo le indiscrezioni del Messaggero , il presidente della Repubblica sta ancora lavorando al tradizionale ...

Conferenza stampa di Fine anno : Moira Canigola - Un anno intenso e di duro lavoro : ...accogliere insieme e con unici obiettivi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali del territorio per cercare di mettere in campo tutte quelle azioni volte ad arginare la criside dell'intera economia ...

Lecce - alla Fine il pareggio a Trapani vale oro : il botto di Capodanno lo fa la Casertana a Catania - : Di rigore la prima di mister Scienza Debutto con successo per mister Giuseppe Scienza sulla panchina del Monopoli. I baresi tornano al successo dopo otto turni contro il Racing Fondi grazie a un gol ...

Fine anno al Verdi di Pordenone : C'è grande attesa per il Concerto di Fine anno proposto in esclusiva regionale al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, organizzato dal Centro Iniziative Culturali Pordenone con il sostegno della Ragione ...

Fuochi di Fine anno - i consigli della polizia : niente botti proibiti e mai raccogliere gli "inesplosi" : I ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, avvertono gli agenti, sono i più colpiti dalle esplosioni e gli organi più a rischio sono mani e occhi. Molti incidenti avvengono il giorno dopo a causa dei botti ...

RAI GULP - Un Fine d'anno con il cinema d'animazione italiano : In prima serata poi, terzo film di animazione ispirato alle fatine più famose del mondo, ambientato dopo la quinta stagione della serie tv, in " Winx Club - Il Mistero degli Abissi ": le sei ...

Arriva la solita stangata di Fine anno. Perché aumentano pedaggi - gas e luce : Per la bolletta della luce la stangata di fine anno è una brutta sorpresa, +5,3%, ben oltre le attese. È invece una conferma il maxi-rincaro del gas, +5%, legato al previsto `effetto inverno´. E ...