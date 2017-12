Filippo d' Edimburgo si conferma principe delle gaffe Vede un uomo barbuto e chiede

: RT @Agenzia_Ansa: #Filippo vede un uomo barbuto e chiede 'è un terrorista?' L'ultima gaffe dell'anno per il duca di #Edimburgo https://t.co… - Alesavioz : RT @Agenzia_Ansa: #Filippo vede un uomo barbuto e chiede 'è un terrorista?' L'ultima gaffe dell'anno per il duca di #Edimburgo https://t.co… - thexeon : Filippo d'Edimburgo si conferma principe delle gaffe. Vede un uomo barbuto e… - mapivi63 : RT @Agenzia_Ansa: #Filippo vede un uomo barbuto e chiede 'è un terrorista?' L'ultima gaffe dell'anno per il duca di #Edimburgo https://t.co… - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: #Filippo vede un uomo barbuto e chiede 'è un terrorista?' L'ultima gaffe dell'anno per il duca di #Edimburgo https://t.co… - BinaryOptionEU : #Filippo vede un uomo barbuto e chiede 'è un terrorista?' L'ultima gaffe dell'anno per il duca di #Edimburgo… -

(Di domenica 31 dicembre 2017) Ilha salutato il 2017 come solo lui sa fare: con una. Scrive il Daily Mail che lungo la strada verso la chiesa di St Mary Magdalene, a Sandrigham, il duca disi sia fermato a salutare i fedeli in compagnia dellassa Anna.A un certo punto, il consorte di Elisabetta, 96 anni e sempre lo stesso spirito, ha notato uncon una folta barba, lo ha indicato e quindi domandato alle sue guardie del corpo: "È un terrorista?". Secondo una persona presente,lo ha detto a bassa voce ma "sapeva di essere sentito".Elisabetta non era nei paraggi ma dopo 70 anni di matrimonio con il 'ur' è abituata alle sue battute di dubbio gusto. Una volta, in visita in Cina,disse a un gruppo di studenti britannici in trasferta: "Se restate qui a lungo vi vengono gli occhi a mandorla", mentre incontrando un escursionista ...