Felice anno nuovo! Ma WhatsApp è offline | non funziona in gran parte del mondo

Felice anno nuovo! Dall’altra parte del mondo è già 2018 - ecco i festeggiamenti [GALLERY] : 1/54 ...

Allerta Meteo - sarà un “Felice anno Nuovo!” all’insegna del maltempo : brusco peggioramento a Capodanno - forte maltempo tra 1 e 2 Gennaio : 1/27 ...

Felice anno nuovo! In Liguria San Silvestro sulla neve tra rifugi e ciaspolate : Felice anno nuovo! rifugi aperti, prenotazioni sold out e quest’anno complice la neve sono in tanti, liguri e turisti, che passeranno un Capodanno ‘montanaro’ sulle alture dove da Levante a Ponente rifugi e alberghi ma anche locali e ristoranti si sono attrezzati per regalare l’emozione di un San Silvestro da alta montagna, ma con vista sul mare. La sorpresa più grande, il gran finale del 2017, è stato l’arrivo di ...

Felice anno nuovo! A Capodanno il Tarvisiano accoglie la fiaccolata più lunga delle Alpi : Felice anno nuovo! Tutto pronto per Capodanno 2018: come da tradizione da ormai 45 anni, il 1 gennaio 2018 il Tarvisiano accoglierà la fiaccolata più lunga delle Alpi nella cornice fiabesca del Monte Lussari. Ben 250 tedofori illumineranno i 4 chilometri della pista Di Prampero, una delle più avvincenti discese del comprensorio che ha ospitato numerose tappe di Coppa del Mondo di sci Alpino. La fiaccolata nasce nel 1973 dall’ispirazione di ...

“Felice anno nuovo!” sulla Neve - è Boom di presenze sulle piste da sci di Campo Staffi [FOTO] : 1/4 ...

KAROL SEVILLA/ La protagonista della serie Soy Luna : Felice di essere in Italia (L’anno che verrà) : KAROL SEVILLA, protagonista della serie tv Soy Luna, questa sera a Maratea per il programma L’anno che verrà. Nel 2018 in Italia anche con l’atteso show Soy Luna Live.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:41:00 GMT)

Felice anno Nuovo! Esplosione di fuochi d’artificio - Sydney dà il benvenuto al 2018 : Uno spettacolo mozzafiato quello che si rinnova ogni Anno nella Baia di Sydney: coloratissimi fuochi d’artificio in Australia dAnno il benvenuto al 2018. Oltre un milione e mezzo le persone presenti lungo la riva dell’oceano per assistere allo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti arrivano dopo quelli di Auckland, in Nuova Zelanda. L'articolo Felice Anno Nuovo! Esplosione di fuochi d’artificio, Sydney dà il benvenuto al 2018 ...

Felice anno nuovo! In Nuova Zelanda è già 2018 [VIDEO] : E’ stata Auckland in Nuova Zelanda, la prima grande città a dare il benvenuto al 2018, 13 ore prima dell’Italia. Tra due ore sarà la volta di Sidney dove c’è grande attesa per lo spettacolo pirotecnico nella baia dell’Opera. Successivamente sarà Capodanno a Tokyo, 9 ore prima di noi, poi a Singapore, in India (5 ore), in Russia (3 ore prima dell’Italia). L'articolo Felice anno nuovo! In Nuova Zelanda è già 2018 ...

Felice anno Nuovo! Auguri di Capodanno 2018/ Immagini e frasi di buone feste : “e tu cosa fai?” - l’ansia social : Felice Anno Nuovo! Auguri di CapodAnno 2018: buone feste e buon Anno, frasi e Immagini da inviare ad amici e parenti. I consigli per delle dediche originali, divertenti o sagge via WhatsApp(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 12:00:00 GMT)