Federica Panicucci Conduttrice di Capodanno in musica | Sarà una grande

Wind Capodanno in musica/ In diretta su Canale 5 : ospiti Moro - Ermal Meta - Riki. conduce Federica PanicuccI : Wind Capodanno in musica, in diretta su Canale 5: ospiti Fabrizio Moro, Ermal Meta, Gabry Ponte, Riki, Noemi, Anna Tatangelo. Federica PanicuccI conduce (oggi, domenica 31 dicembre)(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 05:49:00 GMT)

CAPODANNO 2018 in musica : il 31 dicembre su Canale 5 con Federica Panicucci : Parte una “due giorni” che vedrà la musica grande protagonista dei palinsesti serali di Canale 5. Si inizia sabato 30 dicembre 2017 con 40 anni che ti amo, il grande concerto che Umberto Tozzi ha tenuto all’Arena di Verona. Per la regia di Roberto Cenci, assisteremo una serata-evento in cui interverranno ospiti del calibro di Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf: tutti loro accompagneranno ...

Lite tra Barbara D'Urso e Federica Panicucci? Ecco la frase che spiazza tutti : FUNWEEK.IT - Capodanno Canale 5, dopo la frecciatina lanciata in diretta contro Federica Panicucci, Barbara D'Urso sorprende tutti con delle parole inattese nei riguardi della presentatrice di Mattino ...

Barbara D'Urso/ Federica Panicucci la detesta? "Non lo so ma a me sta simpatica!" : Barbara D'Urso si racconta al settimanale Oggi e confessa di essere pronta a trovare l'amore. E sulla rivalità con Federica Panicucci dichiara: "Non lo so ma a me è simpatica"(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:27:00 GMT)

Barbara d'Urso : "Domenica In? Ecco perché noi siamo più forti. Federica Panicucci sa lavorare bene. Prima serata con un'idea nuova" : Barbara d'Urso, intervistata dal settimanale Oggi, parla anche di televisione. Barbara d'Urso a Matrix Chiambretti (video) parla dei segreti del successo, dell'invidia dei colleghi della tv, di Alberico Lemme e di Ken prosegui la letturaBarbara d'Urso: "Domenica In? Ecco perché noi siamo più forti. Federica Panicucci sa lavorare bene. Prima serata con un'idea nuova" pubblicato su ...

Le rivelazioni di Cecilia e Ignazio nel salotto televisivo di Federica Panicucci Video : Eccoci tornati con un nuovo appuntamento dedicato alla coppia più chiacchierata della seconda edizione del reality show “Grande Fratello Vip [Video]” composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per chi non lo sapesse, questi due vip lunedì 11 dicembre 2017 sono stati ospitati nel programma televisivo “#Mattino 5” condotto da Federica Panicucci. In questo articolo vi racconteremo quali sono state le rivelazioni della modella argentina e del ...

Silvio Berlusconi ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 : Colpaccio per Federica Panicucci e - di conseguenza - smacco per Barbara d'Urso , visto che le due non sono amiche. Motivo: la prima ospitata di Silvio Berlusconi non in prima serata. Dopo Fazio, ...

Al via "Mima On Ice" a Milano Marittima : Federica Panicucci inaugura l'Ice Park : ... lunedì 4 dicembre , è la giornata finale del Grande Fratello Vip, l'avventura che dallo scorso 11 settembre ha riunito sotto lo stesso tetto 20 personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo quasi tre ...

Federica Panicucci - Belen sorprende la conduttrice : parole speciali : Belen Rodriguez, i complimenti a Federica Panicucci: la dichiarazione social Questa mattina, Jeremias Rodriguez è stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 per la seconda volta. La conduttrice ci teneva ad avere in studio il bellissimo argentino, così che potesse parlare un po’ di sé e deluso percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. […] L'articolo Federica Panicucci, Belen sorprende la conduttrice: parole ...

Concerto di Natale 2017 su Canale 5 con Federica Panicucci : cantanti Al Bano - suor Cristina - Gigi D'Alessio - Giò Di Tonno - Alex Britti... : Patti Smith (USA), Noa (Israele), Imany (Francia), Joaquín Cortés (Spagna), Lola Ponce (Argentina), Hevia (Spagna), Al Bano Carrisi (Italia), Alex Britti (Italia), suor Cristina (Italia), Gigi D'Alessio (Italia), Fabio Armiliato (Italia), Giò Di Tonno (Italia), Andrea Griminelli (Italia), Syria (Italia), Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers (USA), Art Voice Academy (Italia), il Piccolo Coro di Piazza Vittorio (Italia) sono i ...