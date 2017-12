Fedeli | Contratto della scuola pronto | soldi in arrivo Per la valorizzazione prof

Scuola - intervista al ministro Fedeli : «Il contratto è pronto - soldi in arrivo» : Ministra Valeria Fedeli, lei un anno fa fu l?unica novità del governo Gentiloni. Centomila nuove assunzioni e tanti soldi, anche per l?edilizia scolastica, mentre la Scuola era...

Contratto scuola 2018 ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

Sblocco contratto scuola e aumento stipendi ultime notizie : ministra Fedeli ‘batte cassa’ ma… : In tema di rinnovo di contratto dei dipendenti pubblici, ed in modo particolare riferendosi al comparto scuola, il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha attaccato duramente la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli. ‘Gli annosi problemi in cui versa il sistema scolastico italiano come le immissioni in ruolo insufficienti e gli stipendi del personale fermi dal 2009, non si risolvono con le promesse o ...