Face Unlock approda su OnePlus 5 Ecco le novità introdotte su OxygenOS Open Beta 3

Gioia di fine anno per OnePlus 5 - 3 e 3T : per tutti il Face Unlock? : Gli utenti OnePlus 5 potrebbero salire sul carro dei vincitori in buona compagnia dei possessori di OnePlus 3 e 3T: le precedenti generazioni riceveranno tutte, con buona probabilità, la fantomatica opzione 'Face Unlock' (sblocco del device attraverso il riconoscimento facciale), lanciata per la prima volta a bordo del top di gamma OnePlus 5T. Se in un primo momento sembrava la funzionalità fosse destinata a restare esclusiva dell'attuale ...

OnePlus ci spiega perché OnePlus 5 riceverà Face Unlock - in arrivo anche su OnePlus 3/3T : OnePlus ci spiega perché ha deciso di portare il Face Unlock su OnePlus 5, e si prepara a lanciare la funzione anche su OnePlus 3/3T.

Disponibili le Open Beta 28/19 per OnePlus 3 e 3T : non c'è Face Unlock - ma… : L'azienda cinese ha rilasciato le Open Beta 28 e 19 per OnePlus 3 e 3T. Tanti miglioramenti, assente Face Unlock ma si può attivare qualcosa di simile

OnePlus 5 riceve il Face Unlock con Android Oreo : OnePlus decide di eliminare l’esclusività del Face Unlock per OnePlus 5T introducendolo anche su OnePlus 5 con la Beta 2 di Oreo. OnePlus è un’azienda che negli ultimi anni cresce a dismisura. Passando dal successo di OnePlus 5 fino ad arrivare ai grandi risultati che sta ottenendo OnePlus 5T, la casa di produzione non può che essere contenta per come i suoi acquirenti stanno amando il brand. In particolare, OnePlus 5T, presentato il ...

Sul Face Unlock per OnePlus 5 l’azienda ci ripensa - probabile dietrofront : Se ieri avevamo dato per certo il mancato arrivo di Face Unlock su OnePlus 5 oggi siamo qui per diffondere tutt'altra notizia, riaccendendo il lumicino della speranza, almeno a tratti. L'indiscrezione arriva dritta dritta dalla pagine di XDA Developers, dove qualche ora fa, nell'ambito dell'ultimo firmware e più recente firmware basato sull'aggiornamento a Android Oreo 8.0 di OnePlus 5, sono state ritrovate tracce della funzionalità. Adesso ...

OnePlus 5 - l'azienda lavora su Face Unlock : è giallo sulla sua implementazione : Un'indiscrezione arrivata oggi smentisce le dichiarazioni dell'azienda, secondo cui la feature Face Unlock non verrà introdotta su OnePlus 5

Su OnePlus 5 il Face Unlock del 5T tramite aggiornamento? Risponde Carl Pei : In questo nostro precedente articolo dove elencavamo le differenze sussistenti tra OnePlus 5 e 5T abbiamo riservato qualche riga al 'Face Unlock' (sblocco tramite riconoscimento facciale) che contraddistingue la fotocamera frontale dell'ultimo arrivato. In molti si saranno chiesti se la feature sarebbe stata implementata, tramite apposito aggiornamento software, anche per OnePlus 5, che avrebbe potuto tranquillamente sorreggerla. Ebbene, no: ...