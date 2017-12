Esplosione di gas a Bajardo | abitazione sventrata | un disperso

Austria - Descalzi : ‘Anomala l’Esplosione al terminal del gas - capire cosa è successo’ : Fare luce sull’esplosione avvenuta martedì nell’impianto di Baumgarten, il più grande impianto di ricezione e distribuzione di gas in Austria, che ha provocato un morto e 18 feriti. Lo chiede Claudio Descalzi, ad dell’Eni: “Questo incidente è anomalo, in ultimi trent’anni mai visto un incendio e uno scoppio tale – ha detto l’amministratore delegato in un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital – ...

Esplosione alla centrale del gas : In Italia prezzi in salita del 5% : Una vittima in Austria, lo stato di emergenza in Italia e il rischio che il prezzo del gas salirà nel nostro Paese fino al 5%. L'Esplosione registrata nel più grande punto di ricezione di gas in Austria, al sito di Baumgarten, uno dei principali hub europei che porta gran parte del metano destinato dalla Russia al nostro Paese attraverso il gasdotto Tag, provoca un morto e 21 feriti, di cui uno in condizioni gravi. E costringe il ministro ...

Esplosione in Austria - stop al gas russo per l’Italia. Calenda : verso la riapertura dei flussi di gas dall’Austria : Immediata la reazione del mercato: il prezzo all’ingrosso del gas in Italia si è impennato dell’87% a 44,50 euro per megawattora a causa dei rischi di una riduzione delle consegne. Secondo fonti del settore, le forniture sono state momentaneamente interrotte ma grazie agli stoccaggi non ci dovrebbero essere pericoli di carenza di gas nel nostro Paese...

Esplosione a impianto gas in Austria - flusso da Russia ripartirà stanotte : In un'Esplosione in un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten an der March, in Austria, decine di persone sono rimaste ferite e almeno una persona ha perso la vita. Il giornale der Standard, ...

Esplosione a impianto di gas in Austria. Eni : I prezzi saliranno : Decine di persone sono rimaste ferite nell'Esplosione di un impianto di distribuzione di gas a Baumgarten a der March, in Austria, in un incidente (video) in cui almeno una persona ha perso la vita. A scriverlo è la stampa austriaca, con Der Standard che parla addirittura di 60 feriti nella sua edizione online.Ancora ignote le cause che hanno provocato l'Esplosione, in uno dei principali snodi europei. Secondo il ministro per lo ...