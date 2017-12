Enel ed Eni nel futuro dell' auto Elettrica o a gas? Parte la sfida

Audi e Enel danno una scossa alla mobilità sostenibile : Il fashion weekend di Cortina, che inaugura la stagione sciistica, sono state l’occasione per suggellare un importante accordo per la mobilità sostenibile nel nostro Paese. Infatti, Enel e Volkswagen Group Italia, distributore del marchio Audi, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per l’integrazione dei servizi di ricarica nell’offerta di acquisto della nuova Audi e-tron, prima vettura 100% elettrica del marchio, e per ...

Enel : Belluno - energia elettrica a km 0 con nuova cabina di Cencenighe (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Continuare ad investire sulla montagna – commenta Roberto Padrin, presidente Provincia di Belluno – è un requisito fondamentale per assicurare ai nostri cittadini una adeguata qualità della vita alta. Saluto dunque con particolare favore questa nuova infrastruttura reali

Enel : Belluno - energia elettrica a km 0 con nuova cabina di Cencenighe (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La cabina di Cencenighe è telecontrollata 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Mestre ed è equipaggiata con sistemi automatici di diagnostica che consentono di reagire in pochi istanti, ed in modo del tutto autonomo, a situazioni in grado di precluderne il regolare funzio

Enel : Belluno - energia elettrica a km 0 con nuova cabina di Cencenighe (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Le cabine primarie rappresentano snodi essenziali della rete elettrica e consentono di smistare l’energia elettrica in modo efficacie e razionale sul territorio. Realizzata con un investimento di 1,5 milioni di euro e una potenza disponibile superiore a 25 MW, l’impianto

Enel : Belluno - energia elettrica a km 0 con nuova cabina di Cencenighe : Belluno, 1 dic. (AdnKronos) - Un trasformatore di ultima generazione; 40 km di linee di Media e Bassa tensione alimentate; 30.000 persone connesse; un investimento da 1,5 milioni di euro. Sono queste le caratteristiche fondamentali della nuova cabina Primaria di Cencenighe (Bl) inaugurata oggi da e-

Sostenibilità - Enel confermata negli indici Euronext Vigeo Eiris : (Teleborsa) - Enel è stata confermata nell'edizione di dicembre 2017 di Euronext Vigeo " World 120 index, a seguito della più recente review dell'indice 2017. Euronext Vigeo elenca due volte l'anno le ...

Eni-Enel - Fca-Volkswagen : tutti i duelli per l'auto elettrica : C'è non poca preoccupazione nella filiera dell'auto per come la politica, nelle sue componenti, affronta il tema della mobilità. È vero che, guardando i colossi dell'energia italiani, Eni ed Enel, appaiono chiari i due schieramenti: Eni, forte anche dell'alleato Fca, punterà sempre di più sui carburanti green innovativi (oltre a metano e metanolo, formulazioni di diesel con olio vegetale, benzine addizionate con maggiori ...

Enel - Starace ribadisce : "politica dividendi stabile e sostenibile" : 'Questo piano mostra una crescita solida e stabile del dividendo, sostenibile negli anni', ha commentato l'Ad di Enel, Francesco Starace, nel corso della presentazione del nuovo piano industriale

Enel - Starace : "Impegnati a dare un contributo decisivo alla mobilità sostenibile" : "Il mondo energetico -rileva l'ad di Enel- sta attraversando una profonda fase di cambiamento che coinvolge tutti i suoi aspetti e apre grandi opportunità grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, ...

Enel : Veneto - Patto per la sostenibilità con Associazioni Consumatori (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In ogni tappa del tour vengono affrontate le tematiche legate al mondo della vendita dell'energia senza dimenticare altri ambiti come la mobilità sostenibile o l'efficienza energetica che raccolgono un interesse crescente nel mondo consumeristico. In ogni sessione, dopo u

Enel : Veneto - Patto per la sostenibilità con Associazioni Consumatori : Venezia, 25 ott. (AdnKronos) - Diciannove incontri in altrettante regioni; 20 Associazioni di Consumatori coinvolte; oltre 500 delegati territoriali delle Associazioni. Sono questi i numeri di ‘Enel Consumer Lab 2.019’, l’iniziativa organizzata dal Gruppo Enel per promuovere una grande consultazione

Mediobanca : Enel - Eni - Gse big industria : MILANO, 24 OTT - Enel è la più grande industria italiana per fatturato (69,1 miliardi di euro nel 2016) davanti a Eni (55,8 miliardi) e Gse (29,3 miliardi), che scippano il podio a Fca Italia (29,3 ...