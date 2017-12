Emergenza rifiuti a Roma | un aiuto dall' Emilia Romagna

Rifiuti - si fermano i camion : weekend a rischio Emergenza : A Capodanno il caos dei Rifiuti aumenterà e raggiungerà il suo apice. Era il 13 dicembre quando la giunta Raggi promise sul fronte della raccolta della spazzatura: 'Garantiremo a Roma un periodo di ...

Rifiuti - in Sicilia è Emergenza di Natale tra cassonetti stracolmi e immondizia in strada : PALERMO - Le festività natalizie, significano momenti felici, convivialità e scambi di doni, ma anche tanti Rifiuti da smaltire: imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, fiocchi, biglietti ...

Rifiuti - Foschi (Pd) : Roma in Emergenza per incapacità Raggi : Roma, 24 dic. (askanews) 'Le bugie dei grillini sono note. Si chiamano fake news, noi a Roma le chiamiamo balle. Pensavamo che almeno a Natale ci fosse una tregua, e invece così non è'. Lo dichiara in ...

Bonaccini : Roma rischia Emergenza rifiuti chiede aiuto a Emilia-R. : Bologna, 22 dic. (askanews) Durante il periodo natalizio Roma è 'in grossa difficoltà' per lo smaltimento dei rifiuti e per questo chiede aiuto all'Emilia-Romagna. Lo ha detto il presidente della ...

Rifiuti : chiusura discarica Bellolampo - M5S 'Emergenza pilotata' (2) : (AdnKronos) - La chiusura delle porte della discarica di Bellolampo per alcuni Comuni porterebbe con sé "oltre al danno la beffa. Tra le maggiori vittime di questa situazione emergenziale di discariche che negano l'accesso ad alcuni comuni - sottolineano i deputati del Movimento - ci sono proprio qu

Rifiuti : chiusura discarica Bellolampo - M5S 'Emergenza pilotata' : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Il caos Rifiuti, con il mancato conferimento a Bellolampo (Palermo ndr) per il comuni della fascia nord dell’area palermitana e trapanese, è a nostro avviso una emergenza pilotata". Lo affermano i deputati del M5S all'Ars che chiedono al presidente della Regione Nello

IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’Emergenza rifiuti : Da Colli Aniene a Ponte Mammolo, da Tor Cervara a Monti Tiburtini e Pietralata, il IV Municipio di Roma e’ nel mezzo dell’emergenza rifiuti tra secchioni stracolmi,... L'articolo IV Municipio di Roma è nel mezzo dell’emergenza rifiuti su Roma Daily News.

Rifiuti : AnciSicilia - Emergenza da affrontare con equilibrio : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - "Come AnciSicilia abbiamo molto apprezzato la posizione presa dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci che ha detto che bisogna affrontare questo stato di emergenza con un progetto e con grande equilibrio. Ci auguriamo che ci sia da parte del nuovo governo

Roma - Rifiuti in strada - impianti pieni : contro l'Emergenza turni anche l'8 dicembre : A un passo dall'emergenza Rifiuti, l'Ama ora chiede ai dipendenti di rafforzare i turni anche l'8 dicembre, garantendo gli straordinari, per evitare la catastrofe. Camion in fila negli impianti di ...

Rifiuti : Emergenza in Sicilia - Musumeci vola a Roma per incontrare Galletti : Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - E' l'emergenza Rifiuti la prima 'grana' per il neonato Governo Musumeci. Per cercare di trovare una soluzione nei prossimi giorni, forse già mercoledì, il governatore Nello Musumeci volerà a Roma insieme al neo assessore regionale all'Energia, Vincenzo Figuccia, per inc

La Lombardia dice no ai rifiuti di Roma : 'Ma quale Emergenza - è cronicità' : La Regione Lombardia dice no ai rifiuti provenienti da Roma. 'Non ci risulta alcuna richiesta formale' dice l'assessore all'Ambiente della Lombardia, Claudia Maria Terzi spiegando la linea della ...

Rifiuti a Roma : perché a Natale si rischia l'Emergenza : Avanti un altro. Le dimissioni improvvise del direttore generale dell'Ama Stefano Bina allungano l'elenco di assessori e manager divorati dalla rivoluzione a 5 Stelle in Campidoglio. La telenovela ...

Emergenza rifiuti : il Ministero Ambiente commissaria 22 discariche abusive : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, ha disposto il commissariamento di ventidue discariche abusive in sei Regioni italiane oggetto di infrazioni europee, per le quali da tempo sono scaduti i termini delle diffide. Sono dunque assegnati al commissario di governo, il Generale Giuseppe Vadala’, ulteriori ventidue siti, oltre ai 51 gia’ oggetto dell’attivita’ ...